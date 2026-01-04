Trong bối cảnh thị trường xe SUV đô thị cỡ B tại Việt Nam đang có sự cạnh tranh khốc liệt từ những tên tuổi đã được khẳng định như Mitsubishi Xforce, KIA Seltos, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta, "tân binh" Geely Coolray vừa gia nhập phân khúc này dường như không cảm thấy ngần ngại.

Geely Coolray gia nhập vào phân khúc SUV cỡ B đầy tính cạnh tranh. Ảnh: Ngô Minh

Thay vào đó, mẫu xe SUV cỡ B này thu hút sự chú ý của người tiêu dùng bằng thiết kế thể thao, công nghệ ngập tràn và một mức giá cạnh tranh (499-599 triệu đồng). Nhưng liệu những yếu tố đó có đủ để chinh phục khách hàng Việt, vốn còn nhiều e dè với thương hiệu xe Trung Quốc?

Ưu điểm của Geely Coolray: Sức mạnh, công nghệ và thiết kế

Nếu đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ SUV cỡ B cùng tầm giá, Geely Coolray đang sở hữu những điểm cộng rất khó chối từ, đặc biệt là với khách hàng trẻ. Ưu điểm nổi bật nhất của Geely Coolray đến từ hiệu suất vận hành vượt trội trong phân khúc.

Geely Coolray sở hữu động cơ 1.5 Turbo có công suất mạnh nhất phân khúc SUV cỡ B ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Ngô Minh

Trong khi đa số các đối thủ B-SUV tại Việt Nam chỉ sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên có công suất khoảng 105-115 mã lực, Geely Coolray lại được trang bị động cơ 1.5L Turbo, công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Những con số này không chỉ đứng đầu phân khúc SUV cỡ B mà còn có thể so sánh với một số mẫu xe cỡ C.

Gây ấn tượng ở phương diện sức mạnh, Geely Coolray sở hữu ngoại hình được thiết kế năng động, thể thao và có phần hầm hố. Rõ ràng, tại Việt Nam, nơi ngoại hình xe là yếu tố quyết định lớn đến việc xuống tiền, Geely Coolray đã ghi điểm bằng cách nhắm thẳng vào đối tượng khách hàng trẻ, những người yêu thích sự phá cách và không muốn chiếc xe của mình bị "hòa tan" giữa đám đông.

Nội thất của Geely Coolray được nhiều khách hàng đánh giá là chỉn chu và nhiều trang bị hiện đại. Ảnh: Ngô Minh

Giống như cách xe Hàn xâm nhập thị trường xe Việt vào đầu năm 2010 bằng những mẫu xe tràn ngập tiện nghi, các hãng xe Trung Quốc hiện cũng đang áp dụng đúng cách như vậy, thậm chí còn nhiều hơn.

Geely Coolray là ví dụ khi người dùng dễ dàng tìm thấy những trang bị tiện nghi cao cấp thường thấy trên những mẫu xe đắt tiền. Nhìn chung, những gì mà mẫu SUV cỡ B này đem lại khiến người dùng cảm thấy số tiền mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Nhược điểm của Geely Coolray: Thương hiệu, model cũ và chưa tiết kiệm nhiên liệu

Dù sản phẩm có tốt đến đâu, cụm từ "xe Trung Quốc" vẫn là một định kiến lớn trong tâm lý người tiêu dùng Việt Nam. Những lo ngại về độ bền bỉ lâu dài, chất lượng linh kiện và đặc biệt là giá trị bán lại là hoàn toàn có cơ sở.

Nhiều người vẫn có tâm ý e ngại "xe Trung Quốc" khi cân nhắc mua xe mới. Ảnh: Ngô Minh

Đầu tiên, các mẫu xe Trung Quốc nói chung và Geely Coolray nói riêng thường có mức khấu hao cao hơn đáng kể so với xe Nhật, Hàn. Đây là một yếu tố tài chính quan trọng mà người mua cần tính đến. Thời gian hiện diện của thương hiệu Geely chưa được 1 năm nên độ tin cậy và sự bền bỉ của xe cần thêm thời gian để kiểm chứng qua thực tế sử dụng của người dùng trong nước.

Thứ hai, phiên bản Geely Coolray được phân phối tại Việt Nam là thế hệ cũ, trong khi thị trường quốc tế đã có phiên bản nâng cấp với thiết kế hiện đại hơn. Ngoài ra, xe vẫn còn một số thiếu sót chưa thực sự phù hợp với điều kiện khí hậu và thói quen sử dụng tại Việt Nam.

Geely Coolray chỉ được tích hợp kết nối Apple CarPlay mà chưa có Android Auto. Ảnh: Ngô Minh

Chẳng hạn như xe không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, cửa gió điều hòa phía trước không được thiết kế tối ưu luồng gió mát cho cả người ngồi trước và người ngồi sau, khiến người ngồi trong có cảm giác điều hòa không mát sâu như dòng xe Nhật.

Vì thế đây là một điểm trừ lớn trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Màn hình giải trí cũng chưa hỗ trợ Android Auto, điều này gây bất tiện cho một bộ phận lớn người dùng điện thoại Android.

Thứ ba, dù động cơ 1.5L Turbo mang lại cảm giác vận hành mạnh mẽ nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện vận hành thực tế được một số người dùng phản ánh là khá cao, chạy trong phố có thể lên tới 10-11L/100km hoặc hơn.

Dù mạnh mẽ nhưng động cơ của Geely Coolray lại chưa tối mức mức tiêu thụ nhiên liệu. Ảnh: Đan Thanh

So với các đối thủ dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, thường chỉ 7-8L/100km, đây là con số cần cân nhắc nếu bạn chạy dịch vụ hoặc quá quan tâm đến chi phí vận hành hàng ngày. Cuối cùng, khả năng cách âm của Geely Coolray cũng chưa thực sự tốt, tiếng gió xuất hiện nhiều ở khu vực trụ A, tiếng ồn lốp cũng vọng vào khoang lái tương đối rõ ràng.

Ai nên mua Geely Coolray?

Nếu bạn là người trẻ, yêu thích công nghệ và cảm giác lái thể thao, muốn một chiếc xe khác biệt, nổi bật giữa đám đông, không quá đặt nặng vấn đề bán lại giữ giá và sống tại các thành phố lớn có đại lý chính hãng, Geely Coolray chính là một chiếc xe "full option" với mức giá hợp lý nhất có thể.

Geely Coolray là một chiếc xe "đáng tiền" nhưng không dành cho số đông bảo thủ. Ảnh: Ngô Minh

Tuy nhiên, nếu là người theo "chủ nghĩa ăn chắc mặc bền", ưu tiên hàng đầu là thương hiệu Nhật, Hàn, quan tâm đến giá trị bán lại của chiếc xe sau này, chú trọng đến mức tiêu thụ nhiên liệu và sống ở khu vực chưa có đại lý Geely chính hãng, bạn sẽ cần cân nhắc kỹ hơn lựa chọn này.

Nhìn chung, tiền nằm trong tay bạn, vì thế trước khi quyết định mua xe, bạn hãy trực tiếp lái thử xe để có những cảm nhận chân thực nhất về khả năng vận hành và các trang bị trên xe, sau đó lái thử một chiếc xe đối thủ. Sự so sánh trực tiếp về cảm giác chân ga và độ ồn sẽ giúp bạn có câu trả lời chính xác nhất cho nhu cầu của mình.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!