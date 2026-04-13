Lễ tụng kinh cầu phúc trong gia đình người Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây
Tết Chôl Chnăm Thmây đánh dấu thời khắc bước sang năm mới theo lịch cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Đây là dịp để mỗi gia đình Khmer hướng về ông bà, tổ tiên, gửi gắm ước mong về một năm mới mạnh khỏe, bình an, làm ăn thuận lợi.
Năm nay,
Tết Chôl Chnăm Thmây diễn ra từ ngày 14 đến 16/4 (Dương lịch). Theo quan niệm của đồng bào Khmer, Tết đánh dấu thời điểm chuyển giao giữa mùa nắng và mùa mưa, khi cây cối sinh sôi, vạn vật tươi tốt, tượng trưng cho sự khởi đầu hanh thông, thuận lợi.
Chuẩn bị lễ và mời các vị sư đến tụng kinh cầu phúc trước Tết mấy ngày, với gia đình anh Thạch Mắc Ka Ra và chị Lâm Ngọc Bảo (phường Cái Răng, TP. Cần Thơ), nghi thức này mang ý nghĩa cầu mong một năm mới ấm no, hạnh phúc.
Theo anh Mắc Ka Ra, việc mời sư về gia đình tụng kinh tùy thuộc vào điều kiện từng nhà; nếu không đủ điều kiện, bà con vẫn chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà. Dù hình thức khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện lòng hiếu kính, sự gắn kết với cội nguồn.
Trong khói hương trầm, các thành viên trong gia đình anh Mắc Ka Ra cùng tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong sức khỏe, bình an, hạnh phúc cho gia đình và cộng đồng.
Trong ánh mắt ngây thơ, các em nhỏ Khmer đang tiếp bước gìn giữ cội nguồn của dân tộc mình.
Kết thúc lễ tụng kinh cầu phúc, chủ nhà là anh Mắc Ka Ra và chị Ngọc Bảo sẽ dâng cơm lên các sư, thể hiện sự tôn kính.
Bà Narin (phường Cái Răng, TP. Cần Thơ) chia sẻ, điểm đặc trưng của Tết Chôl Chnăm Thmây là phần lớn hoạt động diễn ra tại chùa. Trong những ngày Tết, tại các phum, sóc, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Để chuẩn bị cho Tết, mỗi gia đình đều dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa khang trang. Từ người già đến thanh niên, ai cũng hồ hởi, diện trang phục đẹp, tham gia các hoạt động đón năm mới, múa lâm thôn, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.
Đồng bào Khmer đa số theo đạo Phật, do đó không gian thờ Phật và thờ ông bà tổ tiên là góc thiêng liêng, được chăm chút nhất, đặc biệt là vào dịp Tết.
Trong Tết Chôl Chnăm Thmây, con cháu cũng sẽ mừng tuổi các bậc cao niên trong gia đình, với lời chúc sức khỏe, sống lâu.
Được nhận 'lì xì' từ con cháu, các bậc cao niên trong gia đình thường sẽ mang đi lễ chùa, làm phúc.
Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là dịp để đồng bào Khmer nghỉ ngơi, sum họp mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Qua từng nghi lễ, từng hoạt động, bản sắc cội nguồn của đồng bào Khmer tiếp tục được trao truyền, bồi đắp và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Trong ảnh: Anh Mắc Ka Ra (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) và chị Ngọc Bảo (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) cùng gia đình hân hoan đón năm mới.
