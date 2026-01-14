XEM CLIP:

Ngày 13/1, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng cánh cửa gỗ và xe máy chắn ngang trước số nhà 63 đường Hoàng Xá (xã Chương Dương).

Khi tài xế ô tô đề nghị mở lối đi, hai người đàn ông xuất hiện ngăn cản, đồng thời thách thức gọi chính quyền. Sự việc khiến giao thông qua khu vực đường dẫn vào bến đò Tía bị ùn ứ, nhiều người hiếu kỳ tụ tập.

Người dân dùng cánh cửa chắn ngang đường gây ùn tắc giao thông. Ảnh chụp màn hình

Ngày 14/1, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ số 8 xác nhận sự việc xảy ra tối 11/1. Nguyên nhân do xích mích va chạm giao thông, người dân chặn xe để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc đã được Công an xã Chương Dương tiếp nhận xử lý, tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật.