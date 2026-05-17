Ngày 17/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm nam thanh niên chửi bới, thách thức nhau giữa đường trên phố Phùng Hưng (phường Hà Đông), thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ việc được cho là xảy ra vào tối 16/5.

Hai nhóm thanh niên lời qua tiếng lại, định lao vào ẩu đả giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, hai nhóm thanh niên liên tục lời qua tiếng lại, thách thức nhau và có dấu hiệu lao vào xô xát.

Tại hiện trường, một số người tỏ ra kích động, thậm chí định sử dụng hung khí để tấn công đối phương. Tuy nhiên, những người đi cùng đã kịp thời can ngăn nên vụ việc chưa gây hậu quả đáng tiếc.

Dù không xảy ra ẩu đả, việc các nhóm thanh niên tụ tập, chửi bới và thách thức nhau giữa khu vực đông người vẫn gây mất an ninh trật tự.

Tối 17/5, trao đổi với PV Báo VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hà Đông xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết cơ quan công an đang xác minh, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định.