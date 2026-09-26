Theo Bangkok Post, chính phủ Thái Lan ngày 26/9 đã ban bố tình trạng thảm họa tại toàn bộ thủ đô Bangkok vì tình trạng ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Động thái này cho phép các cơ quan địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cần thiết.

"Mưa lớn bắt đầu trút xuống thủ đô từ chiều thứ Năm. Đến sáng thứ Bảy, lượng mưa tích lũy tại các quận Min Buri, Klong Sam Wa và Saphan Sung đã lên gần 300mm. Chúng tôi đang cố gắng xử lý tình hình bằng cách bơm nước ra ngoài, nhưng hiện tất cả các kênh ở phía đông Bangkok đều đã quá tải", Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết.

Thủ đô Bangkok ngập lụt vì mưa lớn kéo dài. Ảnh: Bangkok Post

Thủ đô Bangkok ngập lụt vì mưa lớn kéo dài. Ảnh: Bangkok Post

Ông Chadchart khuyến cáo người dân Bangkok sống gần các kênh bị ảnh hưởng di chuyển tài sản có giá trị và phương tiện lên nơi cao hơn, do mưa có thể tiếp tục kéo dài.

Ở thời điểm hiện tại, Cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok đã cho phép người dân sử dụng miễn phí các bãi đỗ xe của hệ thống tàu điện MRT để bảo quản phương tiện cá nhân cho đến ngày 2/10.

Thủ đô Bangkok ngập lụt vì mưa lớn kéo dài. Ảnh: Bangkok Post

Thủ đô Bangkok ngập lụt vì mưa lớn kéo dài. Ảnh: Bangkok Post

Thủ đô Bangkok ngập lụt vì mưa lớn kéo dài. Ảnh: Bangkok Post

Theo các hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải, có những khu vực ở Bangkok mà nước ngập tới thắt lưng người trưởng thành, khiến việc sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Cục Khí tượng Thái Lan dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại các khu vực đồng bằng của nước này, bao gồm thủ đô Bangkok, cho đến hết ngày Chủ Nhật.