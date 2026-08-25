thai lan 8.JPG
Chiều 25/8, tuyển Thái Lan có buổi tập duy nhất trên SVĐ Mỹ Đình, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp tuyển Việt Nam.
thai lan 6.JPG
Tuyển Thái Lan thua 0-2 ở lượt đi, chịu rất nhiều áp lực khi tái đấu tuyển Việt Nam.
thai lan 5.JPG
HLV Anthony Hudson mang sang 25 cầu thủ sang Việt Nam. 
thai lan 3.JPG
Chiến lược gia người Anh cho biết, điều quan trọng nhất với tuyển Thái Lan là hồi phục thể lực.
thai lan 2.JPG
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Anthony Hudson tự tin khẳng định mình và các học trò có cách đánh bại tuyển Việt Nam để vô địch ASEAN Cup 2026.
thai lan 11.JPG
Tuy nhiên ở trên sân tập, nhà cầm quân này tỏ ra rất lo lắng trước tình cảnh khó khăn của tuyển Thái Lan.
thai lan 1.JPG
Sân Mỹ Đình "kín" hoàn toàn trong buổi tập của Thái Lan. Giới truyền thông chỉ được phép tác nghiệp trong 15 phút.
thai lan 7.JPG
Thủ môn Kawin là một trong những gương mặt nhiều kinh nghiệm nhất của Thái Lan, tuy nhiên anh chưa chắc được bắt chính ở trận chung kết lượt về.
thai lan 9.JPG
Với việc bị dẫn 2 bàn, tuyển Thái Lan buộc phải chơi tấn công.
thai lan 4.JPG
Nhưng thể lực đang là vấn đề chưa thể giải quyết với đội bóng xứ Chùa vàng.
thai lan 10.JPG
Mặt sân Mỹ Đình rất đẹp, sẵn sàng cho trận chung kết nảy lửa. Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

                                              Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn