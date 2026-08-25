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Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom sẽ có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tuyển Việt Nam vs Thái Lan, tối 26/8.
Một cặp vé đẹp trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan được phe vé "hét giá" hơn 10 triệu đồng.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tuyên bố tuyển Việt Nam giữ đôi chân trên mặt đất, và sẽ đánh bại Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup tại Mỹ Đình.