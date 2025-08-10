Tờ Bangkok Post ngày 10/8 cho biết, ông Manatchai Jungtrakool, Phó giám đốc Văn phòng Ngân hàng Trung ương Thái Lan khu vực Đông Bắc, đã công bố báo cáo về thiệt hại kinh tế mà cuộc xung đột biên giới với Campuchia gây ra.

"Trước khi xung đột xảy ra, hoạt động giao thương với Campuchia ở 4 tỉnh đông bắc đem lại khoảng 500 triệu baht mỗi tháng (15 triệu USD). Tuy vậy, phần lớn hoạt động thương mại ở khu vực này đang bị đình trệ", ông Manatchai cho biết.

Ông Manatchai nhấn mạnh, không chỉ việc trao đổi hàng hóa bị ảnh hưởng, hoạt động qua lại giữa người dân hai nước cũng không còn ổn định. Trước đây, có trung bình hơn 10.000 người Campuchia sang Thái Lan để sử dụng các dịch vụ mua sắm và điều trị y tế, nhưng con số này hiện đã giảm mạnh.

Một người dân Thái Lan rời nơi trú ẩn tạm thời để trở về nhà. Ảnh: Bangkok Post

Ngành nông nghiệp của Thái Lan cũng chịu nhiều hậu quả, khi các đợt pháo kích từ phía Campuchia đã gây hư hại đất canh tác, làm chậm tiến độ thu hoạch của nhiều vùng biên giới. Cuộc xung đột biên giới còn gây ra sự bất ổn trong lực lượng lao động, khi nhiều người Campuchia không thể trở lại Thái Lan thông qua các trạm kiểm soát.

"Nhiều doanh nghiệp địa phương đang gặp khó khăn vì thiếu nhân lực đột ngột. Trước cuộc xung đột, có hàng trăm lao động Campuchia qua lại biên giới hàng ngày, nhưng hiện chỉ còn một số lượng hạn chế lao động hợp đồng", một quan chức xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết.

Cuộc xung đột biên giới còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới ngành du lịch, đặc biệt là các thành phố ven biển ở Chon Buri và Pattaya. Lượng khách đặt phòng tại Trat và Chanthaburi đã giảm khoảng 50% trong những tháng gần đây, và tình trạng này có thể kéo dài đến cuối năm.

Ngoài tác động kinh tế, tình hình căng thẳng ở biên giới cũng khiến 180.000 người dân phải sơ tán. Tuy vậy, hiện nhiều người dân đã bắt đầu rời các khu trú ẩn tạm thời để trở về nhà.