Bệnh nhân N.V.C (56 tuổi, ở Lạng Sơn) được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 4/10, ông C. xuất hiện sốt cao kèm rét run, đau đầu, đau mỏi người, buồn nôn và nôn nhiều. Sau khi khám tại cơ sở y tế địa phương, xét nghiệm khẳng định dương tính với sốt xuất huyết Dengue, bệnh nhân nhập viện điều trị 4 ngày nhưng không thuyên giảm nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Tại đây, ông C. da nổi vân tím vùng bụng, chân và tay, xuất huyết rải rác vùng cẳng chân, có dấu hiệu nhiễm trùng, thở nhanh phải hỗ trợ thở oxy. Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu hạ thấp, siêu âm ghi nhận hình ảnh tràn dịch màng phổi hai bên và dịch ổ bụng. Đây là trường hợp nặng có sốc và được hỗ trợ điều trị tích cực ngay từ đầu.

Bệnh nhân đang được cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Trường hợp thứ 2 là ông T.V.X (63 tuổi, ở Hưng Yên) bị sốt cao 38-39 độ C, đau đầu dữ dội, đau mỏi toàn thân trong 5 ngày uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ, kèm theo chảy máu chân răng, phân đen. Ông được đưa đến cơ sở y tế gần nhà để khám và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue, nhập viện điều trị 3 ngày, bệnh không giảm nên chuyển viện.

Tại Khoa Vi rút - ký sinh trùng, sau 4 ngày điều trị, ông X. đã cắt sốt, giảm đau đầu, sức khỏe ổn định, tiểu cầu dần tăng lên.

Trường hợp thứ 3 là anh V.Đ.L. (34 tuổi ở Tây Phương, Hà Nội). Trước nhà anh có con kênh lớn, vừa qua, nước dâng cao nên xuất hiện nhiều muỗi hơn. Ngày 1/10, anh đau đầu, đau vùng hốc mắt và đau các khớp. Anh nghi ngờ mình bị sốt xuất huyết nên đi khám và làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với sốt xuất huyết Dengue. Anh L. được bác sĩ kê đơn điều trị và theo dõi tại nhà. Bệnh không thuyên giảm nên được gia đình đưa thẳng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Khi nhập viện tại Khoa Vi rút ký sinh trùng, anh L. trong tình trạng niêm mạc sung huyết, đau đầu, buồn nôn, thể trạng người béo phì, tiểu cầu giảm chỉ còn 21 G/L, có tràn dịch màng phổi và dịch ổ bụng. Với thể trạng béo phì, bệnh nhân được tiên lượng khá nặng, nguy cơ biến chứng cao.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Khoa Vi rút ký sinh trùng cho biết, các bệnh nhân đều được điều trị tích cực và theo dõi sát tình trạng sức khỏe 3 giờ một lần. Nhờ phát hiện và điều trị sớm, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đều tiến triển tốt, hiện ổn định.

Theo bác sĩ Bình, mưa bão và ngập úng tại nhiều địa phương miền Bắc làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cùng nhiều dịch bệnh truyền nhiễm. Nước tù đọng ngoài môi trường là điều kiện lý tưởng để muỗi Aedes aegypti sinh sản, khiến mật độ muỗi gia tăng nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời.

Bác sĩ Bình khuyến cáo, để phòng bệnh sốt xuất huyết, người dân cần diệt lăng quăng, dọn dẹp môi trường sống, đậy kín vật chứa nước, ngủ màn, dùng thuốc xua muỗi và phun hóa chất định kỳ.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt cao không giảm, đau đầu, buồn nôn, chảy máu mũi, chân răng, xuất huyết dưới da hoặc tiêu chảy kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

