Tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Thái Nguyên diễn ra ngày 9/6, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, tiến hành quy trình bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Linh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên - đã trình bày tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Hậu. Ảnh: Đ. Sơn

Trên cơ sở xem xét tờ trình và thực hiện các quy trình theo quy định, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Trần Văn Hậu - ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Văn Hậu sinh năm 1973, quê quán tại phường Trung Thành, thường trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý kinh tế và trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Hậu đã trải qua nhiều vị trí công tác, trong đó có chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.