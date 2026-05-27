Sáng 27/5, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ ba - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho biết tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua 47 dự thảo nghị quyết quan trọng thuộc nhiều lĩnh vực và tiến hành quy trình công tác cán bộ, bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Theo đó, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Anh Tuấn (49 tuổi) - Giám đốc Sở Nội vụ và ông Đỗ Hùng Đức (39 tuổi) - Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân.

Kết quả, các ông Đỗ Anh Tuấn và Đỗ Hùng Đức đều được đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang với số phiếu tín nhiệm cao.

Ngoài 2 Phó Chủ tịch mới được bầu, UBND tỉnh Tuyên Quang đang có 3 Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Mạnh Tuấn (56 tuổi, Phó Chủ tịch thường trực), ông Hoàng Gia Long (58 tuổi) và bà Vương Ngọc Hà (49 tuổi).