Sáng 6/11, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, theo số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 28/2 gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 6,03 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới có 620 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3,54 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 61,5% về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 2,63 tỷ USD, chiếm 74,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 358,6 triệu USD, chiếm 10,1%; các ngành còn lại đạt 550,5 triệu USD, chiếm 15,6%.

Trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong hai tháng đầu năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1,34 tỷ USD, chiếm 37,8% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Singapore với 1,1 tỷ USD, chiếm 31,1%; Trung Quốc 522,8 triệu USD, chiếm 14,8%; Nhật Bản 171,0 triệu USD, chiếm 4,8%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 143 triệu USD, chiếm 4,0%; Hoa Kỳ 85,6 triệu USD, chiếm 2,4%; Samoa 68,7 triệu USD, chiếm 1,9%.

Về địa bàn đầu tư, số liệu thống kê cho thấy, Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI mới, với tổng vốn đăng ký cấp mới trong hai tháng đầu năm đạt hơn 1,3 tỷ USD.

Đứng thứ hai là Hà Tĩnh với hơn 411 triệu USD. Hà Nội và TPHCM dù thu hút số lượng dự án lớn là 104 dự án và 328 dự án, nhưng tổng vốn đăng ký cấp mới lần lượt chỉ hơn 337 triệu USD và 286 triệu USD.

Bên cạnh đó, vốn đăng ký điều chỉnh có 180 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 1,99 tỷ USD, giảm 52,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam hai tháng đầu năm 2026 ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của hai tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,65 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 223,5 triệu USD, chiếm 7,0%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 119,2 triệu USD, chiếm 3,7%.