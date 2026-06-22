Dự kiến ngày 25/6 tới đây, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng học sinh dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc năm học 2025 - 2026. Sự kiện do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Học sinh Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc trong lễ khai giảng năm học 2025-2026 - Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo kế hoạch, 231 học sinh dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ được biểu dương, khen thưởng. Sự kiện nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Điểm đáng chú ý là các em được biểu dương trải rộng ở tất cả các cấp học, từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Trong đó có 184 học sinh thuộc khối tiểu học và THCS, được lựa chọn từ các xã, phường; 46 học sinh tiêu biểu của các trường THPT công lập và 1 học sinh của Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Học sinh được tuyên dương là những em có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc, ưu tiên những em đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; những tấm gương vượt khó vươn lên học tốt, có việc làm, mô hình tiêu biểu tạo sức lan tỏa trong nhà trường và cộng đồng.

Theo ông Đinh Hồng Kiên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên, hội nghị được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực của học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây cũng là dịp để các em gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến cho quê hương, đất nước. Thông qua hoạt động biểu dương, Thái Nguyên tiếp tục gửi đi thông điệp về việc đầu tư cho giáo dục, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài từ sớm, từ cơ sở.

Thái Nguyên luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập thuận lợi, khuyến khích tinh thần hiếu học và khát vọng lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số - Ảnh: Lê Anh Dũng

Việc lựa chọn học sinh tiêu biểu ngay từ bậc tiểu học để biểu dương cho thấy định hướng đồng hành cùng các em trên suốt hành trình học tập, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh trong tương lai.

Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Đinh Hồng Kiên, trong những năm qua, cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số, Thái Nguyên luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập thuận lợi, khuyến khích tinh thần hiếu học và khát vọng lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số.

Hội nghị biểu dương năm học 2025 - 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành tích đã đạt được mà còn góp phần lan tỏa phong trào thi đua học tập, tiếp thêm động lực để học sinh dân tộc thiểu số nỗ lực vươn lên, trở thành những hạt nhân tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển của địa phương trong những năm tới.