Chúng tôi theo chân đoàn công tác của UBND xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) vào hai bản Hôi Rẫy và Nước Đắng. Đây là hai bản đặc biệt khó khăn về đi lại đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm vào ngày 8/3/2026.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (ngoài cùng bên trái) đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại bản Hôi Rẫy. Ảnh: Phạm Tiến

Từ trung tâm xã Trường Sơn, hai chiếc thuyền máy xuôi dòng Long Đại để vào bản. Hành trình kéo dài hơn hai giờ, thuyền phải vượt qua nhiều thác ghềnh.

Bản Hôi Rẫy hiện có 36 hộ dân tộc Bru Vân Kiều sinh sống. Theo danh sách niêm yết, toàn bản có 88 cử tri tham gia bầu cử.

Đến nay, mọi công việc phục vụ bầu cử sớm tại Hôi Rẫy đã hoàn tất. Danh sách cử tri được niêm yết công khai, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được dán tại nhà văn hóa bản.

Ông Hồ Ba, Trưởng bản Hôi Rẫy, cho biết: “Tôi đã thông báo nhiều lần về ngày bầu cử sớm. Bà con ở bản đã nắm rõ lịch, rõ quy trình bỏ phiếu bầu. Bà con dân bản rất quan tâm, đồng thuận và háo hức chờ ngày bỏ phiếu".

Công tác trang trí chào mừng ngày bầu cử cũng đã được thực hiện trang trọng. Pano và áp phích cổ động được treo trước cổng nhà văn hóa. Cờ Tổ quốc treo ngay hàng thẳng lối trên các tuyến đường vào bản.

Cử tri ở bản Hôi Rẫy kiểm tra tên tuổi của mình trong danh sách cử tri được niêm yết tại nhà văn hóa (Ảnh: Phạm Tiến)

Cử tri Hồ Ben (1970) chia sẻ: “Trong mấy ngày nay, Trưởng bản liên tục thông báo về ngày bầu cử. Bản thân tôi rất tin tưởng nhiệm kỳ mới, những người trúng cử là những người đủ tài, đủ đức để tiếp tục đưa đất nước phát triển”.

Hội nghị tiếp xúc cử tri dân chủ, thẳng thắn

Tại bản Nước Đắng, công tác chuẩn bị bầu cử cũng đã hoàn tất. Ngày 27/2, đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND xã Trường Sơn.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại bản Nước Đắng. Ảnh: Phạm Tiến

Cử tri là người dân tộc Bru Vân Kiều ở bản Nước Đắng tham dự đông đủ. Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ và thẳng thắn.

Ông Hồ Văn Hoa, Trưởng bản Nước Đắng ghi nhận: “Trong nhiều năm qua, các chính sách dân tộc đã giúp đồng bào Bru Vân Kiều có thêm nhà ở kiên cố, đường nội bản được bê tông hóa…”.

Ông Hồ Văn Hoa bày tỏ tin tưởng những người trúng cử trong nhiệm kỳ mới sẽ là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, tiếng nói của cử tri Nước Đắng sẽ được lắng nghe đầy đủ. Từ đó, những chính sách được ban hành sẽ sát với nguyện vọng của đồng bào để đời sống đồng bào ngày càng được nâng lên.

Cử tri ở bản Nước Đắng chăm chú lắng nghe chương trình hành động của ứng cử viên. Ảnh: Phạm Tiến

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, trình bày chương trình hành động rõ ràng. Ông cam kết cử cán bộ về bản để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện. Ông Hà cũng cam kết tiếp tục rà soát để từng bước đầu tư xây dựng giao thông nội bản.

Cùng với ông Hoàng Mạnh Hà, bốn người ứng cử đại biểu HĐND xã Trường Sơn nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 17, bản Nước Đắng, cũng trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Theo ghi nhận, cử tri bản Nước Đắng đánh giá cao các chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn lời hứa của các ứng cử viên sẽ được thực hiện bằng hành động cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, hai bản Hôi Rẫy và Nước Đắng đang sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm. Niềm tin của đồng bào Bru Vân Kiều ở hai bản sẽ được gửi gắm vào những lá phiếu đầy trách nhiệm.