Vừa qua, Viettel Money phối hợp cùng BHXH Việt Nam ra mắt tính năng đăng ký, gia hạn, thanh toán và theo dõi BHYT, BHXH tự nguyện với quy trình 100% online, giúp việc tham gia bảo hiểm của người dân trở nên dễ dàng hơn, chủ động hơn.

Quy trình online 100%, dễ thao tác và an tâm sử dụng

Với Viettel Money, người dân hiện đã có thể đăng ký mới BHXH tự nguyện và BHYT. Đây là điểm khác biệt so với một số nền tảng khác chỉ hỗ trợ gia hạn bảo hiểm.

Quy trình đăng ký bảo hiểm cũng được được số hóa hoàn toàn, người dùng chỉ cần sử dụng căn cước công dân để điền và xác nhận thông tin, không phải đến trụ sở bảo hiểm, đại lý hay chuẩn bị thêm nhiều loại giấy tờ. Việc thanh toán diễn ra ngay trên ứng dụng, cập nhật đồng thời trên hệ thống BHXH Việt Nam và Viettel Money, giúp người dùng theo dõi minh bạch và không phải thông qua trung gian.

Khi thao tác trên Viettel Money, người dùng được đảm bảo bảo mật tối đa về dữ liệu cá nhân và các giao dịch. Công nghệ eKYC của ứng dụng đạt chứng chỉ quốc tế ISO 30107-3 cấp độ 2. Hệ thống bảo mật dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt Luật An ninh mạng và Quyết định 1813/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện Viettel Money khẳng định: “Các thủ đoạn gian lận sinh trắc học phức tạp như đeo mặt nạ silicon, cuộc gọi video deepfake sẽ không thể xâm nhập vào hệ thống xác thực của Viettel Money. Đội ngũ kỹ sư Viettel Money cũng phát triển Smart Authen - giải pháp xác thực hai lớp, nâng cao bảo mật cho giao dịch”.

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT nhanh chóng

Đóng bảo hiểm trên Viettel Money, người dân vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm theo quy định. Với BHXH tự nguyện, người dân được tự chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng, từ 1,5 triệu đến 46,8 triệu đồng, phù hợp khả năng tài chính cá nhân. Kỳ đóng linh hoạt 1, 3, 6 hoặc 12 tháng và được hưởng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

Với BHYT, quyền lợi chi trả từ 80 - 100% chi phí khám chữa bệnh theo đúng mức hưởng. Người tham gia được sử dụng thẻ bảo hiểm tại tất cả cơ sở y tế có hợp đồng BHYT trên toàn quốc, không giới hạn số lần khám. Kỳ đóng linh hoạt 3, 6 hoặc 12 tháng phù hợp với khả năng của người dùng.

Các bước đăng ký BHXH tự nguyện, BHYT trên ứng dụng tài chính số Viettel Money:

- Bước 1: Mở ứng dụng Viettel Money, tại màn hình chính tìm kiếm/chọn mục Bảo hiểm

- Bước 2: Chọn BHXH hoặc BHYT

- Bước 3: Tra cứu theo mã BHXH/BHYT (đối với người dùng đã có mã BHXH/BHYT) hoặc theo Căn cước công dân trong trường hợp người dùng đăng ký mới.

- Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu

- Bước 5: Xác nhận và thanh toán

- Bước 6: Kiểm tra và theo dõi hợp đồng tại mục Cá nhân.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2024 cả nước có 18,25 triệu người tham gia BHXH (tương đương 39% lực lượng lao động. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số, là mức cao nhất từ trước đến nay. Những con số này cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến an sinh và bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, người dân hiện vẫn chủ yếu tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục BHXH, BHYT qua các kênh truyền thống như cơ quan BHXH, đại lý hoặc UBND phường/xã.

Sự hợp tác giữa Viettel Money và BHXH Việt Nam góp phần tạo thêm một kênh tiếp cận an toàn, minh bạch và chủ động hơn cho người dân. Đồng thời, tính năng online giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực đáng kể cho các kênh truyền thống và góp phần hạn chế rủi ro lừa đảo.

Minh Hòa