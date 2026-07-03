Ngày 3/7, thông tin từ Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an tại Venezuela cho biết, tính đến hết ngày 2/7 (giờ địa phương), Đoàn CNCH Việt Nam đã tìm thấy và đưa thêm 7 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ động đất, nâng tổng số thi thể được lực lượng này đưa ra lên 30.

Các thi thể sau đó được bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương để làm thủ tục an táng.

Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài.

Tại thực địa, Đoàn CNCH đã chia lực lượng thành 5 hướng, dựa vào thông tin của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác để có thể tiếp cận các vị trí nạn nhân mắc kẹt.

Trong những ngày tới, Đoàn sẽ tiếp tục đưa các nạn nhân đã xác định được vị trí mắc kẹt ra ngoài; đồng thời mở rộng địa bàn tìm kiếm, xác định thêm các vị trí nạn nhân bị vùi lấp khác.

Đội CHCN huy động chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ liên tục phun dung dịch khử khuẩn.

Cũng theo đại diện Đội CNCH Bộ Công an, bên cạnh lực lượng trực tiếp tìm kiếm, đội ngũ y tế phun khử khuẩn các khu vực phát hiện nạn nhân, hỗ trợ các đội khác tẩy trùng, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng.

Thiết bị hiện đại được huy động để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Quy mô tàn phá do động đất tại Venezuela được xác định là có thể vượt xa thống kê chính thức, số lượng người thiệt mạng tại đây cũng đang tăng mạnh từng ngày.

Đoàn CNCH Việt Nam quyết tâm nhanh chóng làm sạch khu vực tìm kiếm cứu nạn được giao để tiếp tục hỗ trợ các khu vực khác, đồng thời nỗ lực từng ngày, từng giờ tìm kiếm nhiều nhất các nạn nhân, góp phần giúp Venezuela sớm bước vào giai đoạn tái thiết.

Ảnh: Lê Hoàng, Khổng Hà (Cục truyền thông Công an nhân dân Bộ Công an)