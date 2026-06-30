

Sáng 30/6, Bộ Công an cho biết đúng 12h15 (ngày 29/6, giờ địa phương), phi cơ chở cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Simón Bolívar tại thành phố Maiquetía, bang La Guaira (Venezuela), chính thức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn.

Sau hành trình hơn 22 giờ di chuyển, các thành viên trong Đoàn được chỉ đạo tranh thủ nghỉ ngơi để phục hồi thể lực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ được dự báo sẽ rất vất vả. Dù mang nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều mong muốn nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi đến Venezuela, Đoàn di chuyển khoảng 40km từ Sân bay quốc tế Simón Bolívar đến Thủ đô Caracas, nơi xảy ra động đất để triển khai lực lượng, phương tiện và bắt tay ngay vào công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Trưởng đoàn công tác của Bộ Công an, cho biết ngay sau khi đến nơi, đoàn sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người mất tích; khám, chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đề nghị của phía Venezuela, phù hợp với chuyên môn và khả năng của đoàn.

"Đây không chỉ là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ mà còn là sự sẻ chia của Việt Nam đối với những mất mát mà nhân dân Venezuela đang phải đối mặt. Tâm nguyện của chúng tôi là mong muốn giúp nhân dân Venezuela giảm thiểu được những thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ một cách hiệu quả nhất", Đại tá Phạm Hùng Dương chia sẻ.

Trung úy Đỗ Quang Nam, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và Ứng phó về PCCC&CNCH, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, cho biết đoàn đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong các vụ sập đổ công trình.

Ngoài ra, đoàn còn chuẩn bị lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ các nạn nhân, người bị ảnh hưởng tại khu vực xảy ra động đất.

Trước đó, chiều 28/6, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela.

Theo Bộ Công an, trận động đất xảy ra ngày 24/6 đã để lại hậu quả đặc biệt nặng nề tại Venezuela. Đến nay, hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Trước những mất mát đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an quyết định cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ảnh: Lê Hoàng - Cục truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an)