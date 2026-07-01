Sáng 1/7, Bộ Công an cho biết, sau khi hoàn tất công tác khảo sát hiện trường và ổn định doanh trại trong ngày đầu tiên đến Venezuela, sáng sớm 30/6 (giờ địa phương), Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã triển khai lực lượng tìm kiếm.

Địa điểm làm nhiệm vụ là khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất thuộc phường Playa Grande, quận Catia La Mar, bang La Guaira (Venezuela).

Hiện trường tìm kiếm của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam là khu vực rộng lớn với nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ. Đoàn chia thành nhiều tổ, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các địa điểm khác nhau.

Trong đó, Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an chia thành nhiều nhóm để tìm kiếm nạn nhân tại một tòa chung cư cao 9 tầng bị sụp đổ gần như hoàn toàn.

Theo người dân địa phương, thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 15 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà. Ngay khi đến hiện trường, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã huy động chó nghiệp vụ để tìm kiếm, khoanh vùng vị trí nạn nhân.

Các bước triển khai tiếp theo cũng được các cán bộ, chiến sĩ tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Tuy nhiên, tại hiện trường, tòa chung cư sập đổ với kết cấu rất phức tạp, nguy cơ sập đổ thứ cấp rất cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận vị trí các nạn nhân đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, chiều 28/6, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela.

Theo Bộ Công an, trận động đất xảy ra ngày 24/6 đã để lại hậu quả đặc biệt nặng nề tại Venezuela. Đến nay, hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Trước những mất mát đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an quyết định cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ảnh: Lê Hoàng - Cục truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an)