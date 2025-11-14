Theo ghi nhận, sáng 14/11, thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh TPHCM (số 86 - 88 - 92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu) vẫn mở cửa hoạt động như bình thường. Rất nhiều khách hàng là nữ ra vào.

Hàng chục nhân viên nam nữ trong đồng phục của Mailisa vẫn đón tiếp, tư vấn cho khách đến làm đẹp. Phía trước, đội ngũ bảo vệ vẫn tận tình hướng dẫn khách.

Trong ngày 14/11, chi nhánh Mailisa ở TPHCM vẫn tiếp tục hoạt động. Ảnh: Linh An

Nhân viên lễ tân của cơ sở Mailisa TPHCM xác nhận với PV, “cơ sở hoạt động bình thường, vẫn làm đẹp cho khách” nhưng từ chối trả lời những câu hỏi khác.

Nhiều phụ nữ ra vào thẩm mỹ viện Mailisa và bên trong đội ngũ nhân viên vẫn tiếp, tư vấn cho khách như bình thường. Ảnh: Linh An

Như đã thông tin, trong ngày 13/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, Bộ Công an phối hợp cùng công an các tỉnh thành tiến hành kiểm tra, khám xét nhiều chi nhánh và trụ sở của thẩm mỹ viện Mailisa ở khắp Bắc, Trung, Nam. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách tại những nơi này.

Trong ngày, công an cũng phong toả, khám xét biệt phủ rộng 4.000m2 tại phường Thới An, TPHCM, là nơi ở chính của vợ chồng bà Phan Thị Mai (thường gọi là Mailisa), ông Hoàng Kim Khánh. Được biết, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa hiện có 17 cơ sở, chi nhánh trên khắp cả nước.

Kể từ thời điểm Bộ Công an khám xét nhiều cơ sở thuộc hệ thống Mailisa đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về vợ chồng bà Mailisa – ông Hoàng Kim Khánh.

Ông Hoàng Kim Khánh là đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Mailisa và nhiều chi nhánh ở các tỉnh, thành. Tuy nhiên, thương hiệu thẩm mỹ viện Mailisa nổi tiếng bởi tên tuổi, hình ảnh của vợ ông là bà Mailisa, hiện giữ chức Tổng giám đốc điều hành.