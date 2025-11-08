Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh, xã Đề Gi giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau cơn bão số 13.

Từ rạng sáng 7/11, sau khi bão số 13 quét qua địa bàn tỉnh Gia Lai, các lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã xung kích ra quân khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Tại xã Phù Mỹ, Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Phù Mỹ bị ách tắc do cây xanh ngã đổ, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã khẩn trương đến hiện trường, nhanh chóng tổ chức khắc phục sự cố, dọn dẹp cây ngã đổ, thông tuyến Quốc lộ 1A, bảo đảm an toàn giao thông.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra.

Ở các trục đường chính của phường Quy Nhơn, lực lượng xung kích của Bộ CHQS tỉnh đã ra quân dọn dẹp các trụ đèn, cùng các loại biển, bảng bị gãy. Đồng thời, cắt tỉa dọn dẹp cây xanh bị bật gốc và quét dọn, vệ sinh lại các tuyến đường.

Tại xã đảo Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu là địa điểm tránh trú bão an toàn của 43 hộ thôn Đông. Thấu hiểu khó khăn, vất vả và nỗi lo của bà con trong mùa mưa bão, bên trong gian bếp của Đồn Biên phòng Nhơn Châu, cán bộ, chiến sĩ tất bật chuẩn bị cơm cháo để kịp phát cho bà con trong lúc trú bão. Bà con không những an tâm khi được bố trí trú bão, mà còn được ấm lòng bởi những tô cháo nghĩa tình.

Bà con ấm lòng bởi những tô cháo nghĩa tình do Bộ đội Biên phòng nấu tặng.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ giúp dân di dời, chằng chống nhà cửa, dọn dẹp sau bão lũ, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu rất vui và tự hào khi được góp sức mang những “Tô cháo nghĩa tình” đến với bà con xã đảo trong điều kiện mọi người đang phải chống chọi với cơn bão số 13.

Tại khu vực biên giới phía Tây như xã Ia Mơ, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Chía… Bộ đội Biên phòng khẩn trương cùng bà con cắt cây bị đổ dọc trục đường liên xã, thôn để giao thông được thông suốt. Đồng thời, cùng người dân sửa chữa nhà bị tốc mái, dọn dẹp nhà cửa... Đối với những hộ có diện tích lúa chưa kịp thu hoạch, các đồn biên phòng huy động lực lượng giúp nhân dân khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại do mưa bão.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ sửa lại nhà bị tốc mái cho đồng bào vùng biên giới.

Với tinh thần phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn sát cánh cùng người dân vượt qua cơn cường bão, thể hiện tình đoàn kết quân - dân, góp phần xây đắp “thế trận lòng dân” vững chắc.