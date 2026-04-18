Miền Bắc

Miền Bắc có hai mùa lúa chín là vào tháng 5 và tháng 9 hằng năm. Trong đó, mùa lúa tháng 5 chủ yếu tập trung ở các địa điểm du lịch có địa hình thấp như Mai Châu (Phú Thọ), Tam Cốc (Ninh Bình) và Pù Luông (Thanh Hóa), khác với mùa lúa trên ruộng bậc thang vùng núi cao.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm mùa lúa vì chưa đến mùa cao điểm du lịch hè và thời tiết vừa chuyển từ xuân sang hè, khá mát mẻ, dễ chịu.

Tháng 5 là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm săn bướm ở Cúc Phương. Ảnh: Phạm Phương

Ngoài ngắm lúa chín, du khách có thể tới Vườn quốc gia Cúc Phương để trải nghiệm mùa săn bướm độc đáo nơi đây (bắt đầu từ cuối tháng 4 và kéo dài đến gần cuối tháng 5 hằng năm), kết hợp tham gia các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên như đi bộ xuyên rừng, tham gia các tour ngắm động vật hoang dã về đêm, cắm trại.

Giá vé vào tham quan vườn là 60.000 đồng đối với người lớn và 10.000 đồng đối với trẻ em.

Với những người mê biển, tháng 5 cũng là thời điểm thích hợp để ghé thăm Cô Tô, Quan Lạn (Quảng Ninh) hay Cát Bà (Hải Phòng). Lúc này, thời tiết nắng nhẹ, không mưa, phù hợp cho các hoạt động tắm biển, chèo thuyền kayak...