Miền Bắc có hai mùa lúa chín là vào tháng 5 và tháng 9 hằng năm. Trong đó, mùa lúa tháng 5 chủ yếu tập trung ở các địa điểm du lịch có địa hình thấp như Mai Châu (Phú Thọ), Tam Cốc (Ninh Bình) và Pù Luông (Thanh Hóa), khác với mùa lúa trên ruộng bậc thang vùng núi cao.
Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm mùa lúa vì chưa đến mùa cao điểm du lịch hè và thời tiết vừa chuyển từ xuân sang hè, khá mát mẻ, dễ chịu.
Ngoài ngắm lúa chín, du khách có thể tới Vườn quốc gia Cúc Phương để trải nghiệm mùa săn bướm độc đáo nơi đây (bắt đầu từ cuối tháng 4 và kéo dài đến gần cuối tháng 5 hằng năm), kết hợp tham gia các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên như đi bộ xuyên rừng, tham gia các tour ngắm động vật hoang dã về đêm, cắm trại.
Giá vé vào tham quan vườn là 60.000 đồng đối với người lớn và 10.000 đồng đối với trẻ em.
Với những người mê biển, tháng 5 cũng là thời điểm thích hợp để ghé thăm Cô Tô, Quan Lạn (Quảng Ninh) hay Cát Bà (Hải Phòng). Lúc này, thời tiết nắng nhẹ, không mưa, phù hợp cho các hoạt động tắm biển, chèo thuyền kayak...
Tháng 5, những bãi biển và hòn đảo ở miền Trung trở thành điểm đến trốn nóng, tránh đông đúc của đông đảo du khách vì thời tiết chưa quá gay gắt, trời không mưa, thích hợp để hòa mình vào các hoạt động vui chơi ngoài trời hấp dẫn.
Ngoài một số địa điểm du lịch biển quen thuộc như Lăng Cô (Huế), Mỹ Khê (Đà Nẵng), Kỳ Co (Quy Nhơn), Nha Trang (Khánh Hòa) và Mũi Né (Lâm Đồng), du khách có thể ghé thăm các hòn đảo như Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Lâm Đồng) hay Điệp Sơn (Khánh Hòa).
Trong đó, đảo Phú Quý (nay là đặc khu Phú Quý) được nhiều du khách lựa chọn vì có đủ cảnh đẹp, danh thắng, trải nghiệm và đồ ăn ngon.
Vì Phú Quý còn hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ du lịch nên chi phí lưu trú ở đây khá rẻ, khoảng 300.000 – 500.000 đồng/đêm. Đặc biệt, trên đảo có nhiều món hải sản tươi ngon nhưng giá bình dân như cua huỳnh đế, cua mặt trăng…, ốc các loại.
Với những du khách muốn trải nghiệm cuộc sống thực thụ như người bản địa có thể lựa chọn ghé thăm một số làng chài thú vị ở miền Trung vào tháng 5 như: làng chài Nhơn Lý, làng chài Phước Đồng (Đắk Lắk); làng chài Ninh Vân, làng chài Sơn Hải (Khánh Hòa)…
Tháng 5 là thời điểm lý tưởng để du lịch miền Nam với nắng vàng, biển xanh, rất hợp cho các chuyến nghỉ dưỡng.
Nếu đến đây dịp này, du khách có thể lựa chọn ghé thăm đặc khu Côn Đảo (TPHCM) với loạt điểm check-in thú vị như bãi Đầm Trầu, bãi Nhát, vịnh Đầm Tre hay hòn Bảy Cạnh, hòn Cau…
Trên đảo cũng có nhiều di tích, điểm đến tâm linh để khách thăm viếng như: Bảo tàng Côn Đảo, hệ thống nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương, đền thờ bà Phi Yến (An Sơn Miếu), chùa Núi Một (Vân Sơn tự)…
Tới đây, du khách cũng có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn như các loại ốc (vú nàng, ốc nón, ốc tai tượng, ốc bàn tay) hay tôm mũ ni, cá mú.
Tháng 5 cũng là thời điểm trái cây miền Tây bắt đầu vào mùa thu hoạch. Du khách có thể trải nghiệm miệt vườn, thưởng thức các loại trái cây chính vụ vào dịp này như xoài, chôm chôm, dâu da… ở một số khu vực/địa phương như: miệt vườn Cái Bè, cù lao Thới Sơn (Đồng Tháp); Cái Mơn, cù lao An Bình (Vĩnh Long) hay vườn trái cây Phong Điền, Mỹ Khánh (Cần Thơ)…