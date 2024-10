Với sự tiện lợi và an toàn, các ngân hàng đang khuyến khích khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán kỹ thuật số hiện đại như Tap to Pay, Tap to Phone, thanh toán mã QR, ví điện tử.

Chia sẻ tại Lễ khai mạc sự kiện Sóng Festival trong khuôn khổ chương trình Ngày Thẻ Việt Nam 2024 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng CTCP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) mới đây, bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc khối Bán lẻ, Ngân hàng Vietcombank - nêu ví dụ về sự bứt phá không giới hạn trong thanh toán không dùng tiền mặt:

“Giờ đây thẻ không chỉ còn tồn tại dưới dạng một chiếc thẻ vật lý thông thường, mà khái niệm “Thẻ không thẻ”, “Thẻ phi vật lý” hay “Thẻ số” đang dần trở nên quen thuộc và được người dùng đón nhận; đặc biệt, giới trẻ là nhân tố sẵn sàng tiếp cận, đón nhận những trải nghiệm mới trong số hóa thanh toán và được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen tiêu dùng của cộng đồng yêu thích công nghệ”.

Sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội trải nghiệm thanh toán tại Sóng Festival 2024. Ảnh: BTC

Thông qua chuyển đổi số, người tiêu dùng trẻ đóng vai trò vô cùng quan trọng để cùng nhau chung tay xây dựng một thành phố thông minh. Ở đó, việc thanh toán trở nên vô cùng tiện lợi, nhanh chóng trong mọi hoạt động thường ngày của đời sống, từ thanh toán thẻ vé của các phương tiện giao thông công cộng, thanh toán dịch vụ ăn uống, đi chợ, mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh toán hóa đơn các dịch vụ tiện ích như điện, nước, truyền hình,... mua sắm qua nền tảng bán hàng trực tuyến, đến thanh toán viện phí, học phí, giao thông, xăng dầu và dịch vụ công.

Việc mở rộng hệ sinh thái thanh toán số với các phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi góp phần rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch, tạo sự thuận tiện cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày của người dân, hướng đến sự phát triển một cách bền vững.

“Thanh toán không tiền mặt - không tiếp xúc - không giới hạn không gian, thời gian, thiết bị đã trở thành xu thế tất yếu với những tiện ích rõ rệt cho người dùng”, đại diện Vietcombank nói.

Theo ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc Napas, điện thoại thông minh đã thay thế POS truyền thống, nhờ được tích hợp trở thành soft pos để thực hiện các giao dịch thanh toán chạm. Đặc biệt, giờ đây chỉ cần quét khuôn mặt mỉm cười của người dùng trong một vài giây là việc thanh toán sẽ được hoàn tất.

“Các trải nghiệm này giúp giới trẻ cảm nhận rõ hơn về xu hướng phát triển của thanh toán di động cũng như vai trò cần thiết của các phương tiện thanh toán điện tử, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt đối với xã hội số trong tương lai”, ông Minh chia sẻ.

Sinh viên trải nghiệm thanh toán tại Sóng Festival 2024. Ảnh: BTC

Trong sự biến đổi không ngừng của chuyển đổi số, các ngân hàng đã và đang có những bước tiến đáng kể trong thanh toán tiện lợi và an toàn.

Có thể kể đến như giải pháp định danh và xác thực khách hàng bằng thông tin sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID; ứng dụng thanh toán bằng thông tin sinh trắc học khuôn mặt (facepay);...

Hoặc với thẻ phi vật lý, thay vì chờ đợi để in và nhận thẻ, khách hàng chỉ cần thực hiện vài thao tác trên ứng dụng ngân hàng để mở và sử dụng thẻ ngay tức thì.

Với công nghệ thanh toán Tap-to-phone, cho phép thanh toán một chạm thông qua điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh mà không cần mang theo thẻ cứng. Đây là công nghệ thanh toán mang tính đột phá, sử dụng công nghệ thanh toán NFC tiên tiến nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, các công nghệ bảo mật thẻ tiên tiến nhất trên thế giới như công nghệ thẻ chip không tiếp xúc (contactless), 3D-Secured giúp tăng cường an toàn, bảo mật dữ liệu, tránh các trường hợp giả mạo thông tin và phòng ngừa rủi ro cũng được các ngân hàng Việt triển khai và giới thiệu đến khách hàng.