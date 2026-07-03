Thắng Ấn Độ, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam chờ vé tứ kết
Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ 3-0, gần như chắc chắn lấy vé tứ kết giải U18 châu Á 2026.
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CLB Gunma Green Wings tại giải VĐQG Nhật Bản vừa chính thức thông báo hoàn tất việc tái ký hợp đồng với chủ công Trần Thị Thanh Thúy cho mùa giải mới.
Novak Djokovic tiếp tục chứng minh đẳng cấp Grand Slam khi đánh bại Stefanos Tsitsipas chỉ sau 3 set, qua đó nối dài hành trình bền bỉ đáng kinh ngạc tại Wimbledon.
Jannik Sinner vượt qua Nuno Borges sau 3 set căng thẳng tại Wimbledon 2026, đồng thời thiết lập kỷ lục 95 trận thắng Grand Slam của một tay vợt Italia.