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Chiều 3/7, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam gặp Ấn Độ trong trận đấu cuối vòng bảng, giải U18 châu Á 2026.
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Trước đối thủ được đánh giá là "mềm", Ánh Thảo và các đồng đội đặt quyết tâm giành chiến thắng trong 3 set đấu.
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Đúng như dự đoán, các cô gái Việt Nam gần như không gặp khó khăn nào ở trận đấu này.
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Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam chơi áp đảo trước đối thủ.
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HLV Nguyễn Ngọc Hoa có những điều chỉnh về nhân sự nhằm giữ sức cho đội.
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Hàng chắn của tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam phát huy hiệu quả.
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Ánh Thảo trong một tình huống đập bóng rất mạnh mang điểm về cho tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam.
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Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam có chiến thắng dễ trước Ấn Độ. 
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Đoàn quân của HLV Ngọc Hoa thắng chung cuộc 3-0 (25/6, 25/11, 25/19).
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Sau 2 trận thắng, 1 thua tại vòng bảng, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam gần như chắc chắn giành vé vào tứ kết. Cô trò HLV Ngọc Hoa sẽ chờ kết quả trận đấu giữa U18 Hàn Quốc vs U18 Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra lúc 19h00 ngày 3/7 để chính thức xác định thứ hạng cũng như đối thủ ở tứ kết,

Ảnh: Asianvolleyball