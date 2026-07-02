Với việc tái ký hợp đồng với Gunma Green Wings, đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Trần Thị Thanh Thúy khoác áo đại diện của Nhật Bản. Đặc biệt, tay đập thuộc biên chế VTV Bình Điền Long An đi vào lịch sử bóng chuyền Việt Nam khi có lần thứ 8 xuất ngoại.

Cụ thể, "4T" từng khoác áo CLB Bangkok Glass (Thái Lan), Attack Line (Đài Loan - Trung Quốc), Denso Airybees (Nhật Bản), PFU Blue Cats (Nhật Bản), Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ), Gresik Petrokimia Pupuk (Indonesia) và hai lần liên tiếp thi đấu cho Gunma Green Wings.

Trần Thị Thanh Thúy trở lại thi đấu tại Nhật Bản.

Bóng chuyền Việt Nam chưa có VĐV nào thi đấu ở nước ngoài nhiều như Thanh Thúy. Đáng nói, thủ quân tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn ghi dấu ấn, thậm chí trở thành tay đập chủ lực ở mỗi đội bóng mà cô khoác áo.

Gần nhất tại Gunma Green Wings, chủ công sinh năm 1997 là một trong những VĐV ghi điểm nhiều nhất đội (tổng cộng 604 điểm sau 41 lần ra sân và xuất sắc lọt vào top 15 tay đập ghi điểm nhiều nhất toàn giải đấu).

Có nhiều thời điểm Thanh Thúy còn là người "gánh team" xuất sắc, không chỉ tấn công hay mà phòng thủ cũng rất "lì lợm", mang về những chiến thắng rất quan trọng, giúp đội bóng áo xanh cán đích với vị trí thứ 5 trên BXH chung cuộc. Sự khẳng định về chuyên môn, bên cạnh sức hút với giới truyền thông và người hâm mộ, việc Thanh Thúy được Gunma Green Wings mời thi đấu thêm một mùa giải là không bất ngờ.

"Tôi rất hạnh phúc khi một lần nữa được trở thành thành viên của Gunma Green Wings. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều khoảnh khắc tuyệt vời và có một mùa giải thành công. Hãy tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ!", Thanh Thúy chia sẻ.