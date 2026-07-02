Highlights Novak Djokovic 3-0 Stefanos Tsitsipas

Djokovic đã có màn trình diễn đầy thuyết phục ở vòng 2 Wimbledon 2026 khi vượt qua Stefanos Tsitsipas với tỷ số 6-3, 6-4, 6-2. Sau trận ra quân khá vất vả trước Wu Yibing, tay vợt Serbia nhanh chóng lấy lại sự sắc bén để kiểm soát hoàn toàn cuộc đối đầu với đối thủ người Hy Lạp.

Chiến thắng này giúp Djokovic lần thứ 17 liên tiếp góp mặt ở vòng 3 Wimbledon, một thống kê cho thấy sự bền bỉ phi thường của anh tại Grand Slam sân cỏ. Lần gần nhất Djokovic dừng bước trước vòng 3 Wimbledon đã là từ năm 2008.

Djokovic thiết lập thêm cột mốc mới - Ảnh: ATP

Trận đấu chỉ kéo dài 1 giờ 38 phút. Djokovic gần như không cho Tsitsipas cơ hội tạo bất ngờ khi giao bóng chắc chắn, di chuyển hợp lý và tận dụng rất tốt các thời điểm quan trọng. Anh kết thúc trận với 33 điểm winner, chỉ mắc 7 lỗi tự đánh hỏng và không để mất bất kỳ game giao bóng nào.

Về phía Tsitsipas, tay vợt Hy Lạp vẫn có vài khoảnh khắc đáng chú ý, đặc biệt là cú thuận tay vòng qua cột lưới trong set 2. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định cùng vị trí hiện tại ngoài nhóm đầu ATP khiến anh không thể gây áp lực đủ lớn lên Djokovic. Sau trận này, thành tích đối đầu giữa hai tay vợt được nâng lên 13-2 nghiêng về Djokovic.

Ở vòng 3, Djokovic sẽ gặp hạt giống số 25 Arthur Rinderknech, người vừa đánh bại Martin Damm sau 3 set. Đây sẽ là lần đầu tiên Djokovic và Rinderknech chạm trán trong sự nghiệp.