Learner Tien khép lại trận đấu đầy tiếc nuối trước Marton Fucsovics, tay vợt kỳ cựu người Hungary đang xếp hạng 76 ATP. Dù khởi đầu đầy hứng khởi, tay vợt 20 tuổi người Mỹ gốc Việt cuối cùng vẫn phải nhận thất bại sau 4 set với tỷ số 7-6, 4-6, 6-7 và 3-6.

Ở set đầu tiên, Learner Tien nhập cuộc rất tự tin trước đối thủ hơn mình tới 14 tuổi. Anh kiên trì bám đuổi trong từng game giao bóng, trước khi kéo Fucsovics vào loạt tie-break nghẹt thở. Tại đây, tay vợt hạng 17 ATP thể hiện bản lĩnh đáng khen để thắng 8-6, qua đó vươn lên dẫn trước 1-0.

Learner Tien thất bại trước đối thủ xếp hạng thấp hơn nhiều - Ảnh: TSH Tennis

Tuy nhiên, kinh nghiệm của Fucsovics bắt đầu phát huy từ set hai. Tay vợt 34 tuổi chơi chắc chắn hơn ở các pha bóng bền, hạn chế lỗi tự đánh hỏng và tận dụng tốt cơ hội để thắng lại 6-4, cân bằng tỷ số trận đấu.

Set ba trở thành bước ngoặt lớn nhất. Learner Tien tiếp tục chiến đấu kiên cường, nhưng Fucsovics tỏ ra lạnh lùng hơn ở những điểm số quyết định. Chiến thắng trong loạt tie-break giúp tay vợt Hungary đảo chiều cục diện.

Sang set bốn, thể lực và sự ổn định của Tien suy giảm rõ rệt. Fucsovics tận dụng thời cơ để thắng 6-3, qua đó hoàn tất màn ngược dòng ở vòng 2 Wimbledon.

Dù dừng bước, Learner Tien vẫn để lại nhiều dấu ấn bằng tinh thần thi đấu bền bỉ và tiềm năng rất đáng chờ đợi.