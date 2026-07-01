Jannik Sinner tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương Wimbledon 2026 bằng chiến thắng đầy bản lĩnh trước Nuno Borges ở vòng 2. Tay vợt số 1 thế giới vượt qua đối thủ người Bồ Đào Nha sau 3 set với các tỷ số 7-6(4), 7-6(2) và 6-4.

Sinner gặp nhiều khó khăn ở vòng 2 Wimbledon - Ảnh: ATP

Trận đấu không hề dễ dàng cho Sinner, nhất là sau màn ra quân vất vả kéo dài 5 set trước Miomir Kecmanovic. Borges nhập cuộc chắc chắn, giao bóng ổn định và liên tục bám đuổi, khiến tay vợt Italia không thể sớm tạo ra cách biệt.

Set đầu tiên phải phân định bằng loạt tie-break. Ở thời điểm áp lực tăng cao, Sinner cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi xử lý lạnh lùng, thắng 7-4 để vượt lên dẫn trước.

Set hai tiếp tục diễn ra căng thẳng. Borges chơi lì lợm, nhiều lần khiến Sinner gặp khó trong các game giao bóng. Nhưng khi trận đấu lại bước vào tie-break, tay vợt số 1 thế giới một lần nữa tăng tốc đúng lúc, áp đảo 7-2 để nắm lợi thế lớn.

Sinner đi vào lịch sử quần vợt Italia - Ảnh: ATP

Sang set ba, Sinner duy trì sự ổn định và tận dụng tốt cơ hội để giành break quyết định, trước khi khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Chiến thắng này không chỉ đưa Sinner vào vòng 3 Wimbledon 2026, mà còn giúp anh thiết lập cột mốc lịch sử: 95 trận thắng tại các giải Grand Slam, nhiều nhất với một tay vợt Italia.