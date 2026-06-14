Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại AVC Nations Cup bằng chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan trong trận tranh hạng ba. Dù không thể bảo vệ ngôi vô địch sau thất bại trước Hàn Quốc ở bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn cho thấy bản lĩnh khi nhanh chóng lấy lại tinh thần để giành một vị trí trên bục nhận huy chương.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCĐ AVC Nations Cup - Ảnh: Vietcontent

Ngay trong set 1, Việt Nam nhập cuộc chủ động và tận dụng rất tốt những lỗi bước một của Kazakhstan. Các tay đập áo đỏ liên tục tạo sức ép, trong đó Bích Thủy chơi nổi bật với nhiều pha ghi điểm quan trọng. Nhờ khả năng bám chắn và tấn công hiệu quả, Việt Nam sớm tạo cách biệt 4-5 điểm trước khi thắng 25-17.

Sang set 2, thế trận còn dễ dàng hơn cho đội tuyển Việt Nam. Kazakhstan gặp nhiều khó khăn trong khâu đỡ bước một, trong khi các pha phối hợp của Việt Nam ngày càng mạch lạc. Bích Thủy tiếp tục là điểm sáng, giúp đội nhà thắng cách biệt 25-12.

Set 3 chứng kiến Kazakhstan chơi nỗ lực hơn và từng cân bằng 12-12. Tuy nhiên, đúng ở thời điểm quan trọng, Thanh Thúy lên tiếng với những cú đập uy lực, giúp Việt Nam bứt lên và thắng 25-19.

Chiến thắng 3-0 giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 3 AVC Nations Cup. Đây là lần đầu đội không vô địch giải đấu này, nhưng vẫn duy trì thành tích có huy chương trong mọi lần tham dự.