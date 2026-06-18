Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92
Hoa khôi bóng chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh và bạn trai hạnh phúc bên nhau trong kỳ nghỉ vô cùng ý nghĩa.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch các nhóm tuổi Roller Sports quốc gia năm 2026 khép lại với nhiều thành tích rất đáng ghi nhận.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Kazakhstan 3-0 ở trận tranh hạng ba AVC Nations Cup, giữ mạch có huy chương và khép lại giải đấu bằng chiến thắng thuyết phục đầy ấn tượng.
ĐT Việt Nam trở thành cựu vương giải bóng chuyền nữ châu Á - AVC Nations Cup 2026 sau khi chịu thất bại 0-3 trước Hàn Quốc, trong trận bán kết chiều ngày 13/6.