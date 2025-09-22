Top 7 Vietnam’s Next Top Model 2025 bước vào tập 8 với thử thách Dance of the Muse - buổi chụp hình đòi hỏi sự uyển chuyển, quyến rũ trong từng động tác khiêu vũ nhưng vẫn giữ được tinh thần thời trang. Các thí sinh không chỉ phải phô diễn vẻ đẹp kiều diễm mà còn phải tạo nên sự kết nối cảm xúc cùng bạn diễn nam.

Xuất hiện tại bối cảnh ghi hình, siêu mẫu Thanh Hằng khiến dàn thí sinh phấn khích khi hóa thân thành “nữ tổng tài” lịch lãm. Cô búi tóc cao, diện vest đỏ quyền lực.

Thanh Hằng khiêu vũ cùng kiện tướng dancesport - ca sĩ Hoàng Mỹ An.

Bước vào thử thách, Trà My gây ấn tượng với màn tung váy kết hợp động tác bay người sáng tạo. Tuyết Mai, Bảo Ngọc giữ vững phong độ khi mang đến những tạo dáng vừa mềm mại, vừa thời trang. Mai Hoa tạo dấu ấn khi mạnh dạn xoạc chân đầy táo bạo.

Ngược lại, Giang Phùng bị nhận xét quá cá tính và thiếu sự kết nối cần thiết với bạn diễn.

Mi Lan tiếp tục gây thất vọng khi biểu cảm lờ đờ, động tác cứng nhắc và bị ví như “đang đấu vật thay vì khiêu vũ”. Trước sự lúng túng này, Thanh Hằng đã không ngần ngại lao vào thị phạm trực tiếp, chỉnh sửa từng động tác để Mi Lan lấy lại tinh thần.

Phần thể hiện của các thí sinh trong tập 8.

Phần thi của thí sinh Vietnam's Next Top Model 2025:

Tại phòng loại, Giang Phùng nhận lời khen vì biết làm mới phong cách, nhưng vẫn bị nhắc nhở bởi biểu cảm còn gượng gạo. Trong khi đó, Mỹ Ngân bị đánh giá cơ thể và thần thái thiếu sự mềm mại.

Bảo Ngọc ghi điểm nhờ vẻ đẹp vừa cá tính vừa mang nét cổ điển. Mai Hoa tỏa sáng với khả năng kết nối tự nhiên cùng bạn diễn, biểu cảm thoải mái và tạo dáng uyển chuyển.

Mai Hoa trở thành thí sinh đầu tiên chiến thắng 2 thử thách.

Khép lại tập 8, Mai Hoa giành chiến thắng xứng đáng, trong khi Mi Lan phải nói lời chia tay chương trình do phần thể hiện nhạt nhòa và thiếu tiến bộ.

Mi Lan ra về sau 5 lần lọt nhóm thí sinh nguy hiểm.

Ảnh, Video: VNTM