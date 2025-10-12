Ông Tạ Hồng Lựu, Quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, vừa có công văn đề xuất sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Theo nội dung công văn, từ thực trạng các cơ sở giáo dục hiện có trên địa bàn, Sở GD-ĐT đã đề xuất sắp xếp theo 4 nhóm, gồm: Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp; các trường đại học.

Trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, Sở đề xuất sáp nhập Trường Đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức để giảm đầu mối cơ sở giáo dục đại học.

Việc sắp xếp trên nhằm hình thành trường đại học đa lĩnh vực, tăng sức hút với người học, mở rộng hợp tác quốc tế, tập trung nguồn lực đầu tư để nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo.

Trường Đại học Hồng Đức thành lập năm 1997, hiện đào tạo nhiều nhóm ngành nghề như: kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - quản trị kinh doanh, sư phạm…

Trong khi đó, Trường Đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa thành lập năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa. Trường chủ yếu đào tạo các ngành: quản lý văn hóa, công nghệ truyền thông, thông tin - thư viện, công tác xã hội, sư phạm tin học, du lịch, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, thanh nhạc, quản lý thể dục thể thao, giáo dục thể chất…