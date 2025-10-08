Ở bậc đại học, TPHCM dự kiến giữ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Thủ Dầu Một. Trường Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập với trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu với tên gọi Trường Đại học Sài Gòn.

Với các trường cao đẳng, TPHCM hiện có 19 trường, trong đó 14 trường tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, gồm: Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu; Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM; Cao đẳng Thủ Thiêm - TPHCM; Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; Cao đẳng Giao thông Vận tải TPHCM; Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM; Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM; Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ; Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức; Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; Cao đẳng nghề TPHCM; Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM; Cao đẳng Kinh tế TPHCM.

4 trường tự đảm bảo chi thường xuyên là: Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore; Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Cao đẳng Y tế Bình Dương.

1 trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư là Cao đẳng Bán công và Quản trị doanh nghiệp.

Về phương án sắp xếp, dự kiến sáp nhập như sau:

- Cao đẳng Y tế Bình Dương và Cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu thành Cao đẳng Y tế TPHCM.

- Cao đẳng nghề TPHCM, Trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương, Trung cấp nghề Quang Trung thành Cao đẳng nghề TPHCM.

- Cao đẳng Kinh tế TPHCM và Trung cấp Kinh tế Bình Dương thành Cao đẳng Kinh tế TPHCM.

- Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM, Trung cấp Trần Đại Nghĩa, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 thành Cao đẳng Trần Đại Nghĩa.

- Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, Trung cấp nghề Nhân Đạo, Trung cấp nghề Bình Thạnh thành Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.

- Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, Trung cấp Bách nghệ TPHCM, Trung cấp nghề Củ Chi thành Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ.

- Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức, Trung cấp nghề Đông Sài Gòn thành Cao đẳng Kỹ thuật cao TPHCM

- Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, Trung cấp Thông tin truyền thông thành Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.

- Cao đẳng Giao thông vận tải TPHCM, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Sát hạch lái xe Bình Dương, Trung cấp nghề giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) thành Cao đẳng Giao thông vận tải TPHCM.

- Cao đẳng Thủ Thiêm TPHCM, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng thành Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh.

- Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM, Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương thành Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM.

Giữ nguyên 5 trường: Cao đẳng Việt Nam – Singapore; Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương; Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó 2 Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM sẽ giữ nguyên nhưng thay đổi mức độ tự chủ.

Riêng trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp chuyển từ loại hình bán công sang trường công lập tự chủ tài chính.

Thành phố dự kiến thành lập 2 trường là Cao đẳng Du lịch - Khách sạn Saigontourist (nâng cấp từ trường Trung cấp Du lịch – Khách sạn Saigontourist) và Cao đẳng Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM (sáp nhập 2 trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM, Trung cấp Nông Lâm Nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao). Sau sắp xếp TPHCM dự kiến sẽ không còn trường trung cấp nào.