Đến ngày 30/7, Thanh Hóa đã "làm sạch dữ liệu" hơn 1,23 triệu trong tổng số gần 1,4 triệu thửa đất, đạt 88,64%, xếp thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố.

Sau khi tiếp tục chuẩn hóa theo yêu cầu mới, đến ngày 8/8, tỉnh có 711.996 thửa đất đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” thuộc nhóm 1.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin từng thửa đất trong cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: CTV

Trong số này, đã có hơn 385 nghìn thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu, hơn 326 nghìn thửa đang chờ xác thực. Đây chính là nền móng để Thanh Hóa chuyển từ việc có dữ liệu sang dùng dữ liệu.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh gần 3.000 hồ sơ trong lĩnh vực đất đai. Trong nhiều trường hợp, bản “sổ đỏ” giấy vẫn phải được mang đến để xuất trình, sao chụp, đối chiếu. Một số khâu xác minh vẫn cần thực hiện thủ công.

Điều này đặt ra một câu hỏi rất thực tế: nếu thông tin đã có trong hệ thống của cơ quan nhà nước, tại sao người dân vẫn phải mang giấy tờ đến chứng minh lại?

Chuyển đổi số, vì thế, không chỉ là đưa thủ tục lên mạng. Nếu người dân vẫn phải tự chụp, tải lên những giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có thì cách làm hồ sơ chỉ thay đổi từ giấy sang điện tử, còn gánh nặng thủ tục chưa thực sự được giảm.

Mục tiêu cuối cùng là dữ liệu đã có được sử dụng, để người dân bớt giấy tờ, bớt kê khai và giảm thời gian đi lại làm thủ tục.

Từ ngày 1/7, Thanh Hóa đã thí điểm tiếp nhận, xử lý trực tuyến 5 thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, tăng cường khai thác và tái sử dụng dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước.

Sau quá trình làm sạch dữ liệu, Thanh Hóa chuyển sang một bước quan trọng hơn: kết nối dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tỉnh đã chủ động đề xuất Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp cho thí điểm giải pháp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử trên VNeID.

An Nông được lựa chọn là địa bàn đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm. Tại đây, dữ liệu giấy chứng nhận đã được cập nhật và đồng bộ lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNLIS, tạo nền tảng kết nối với VNeID.

Dữ liệu đất đai được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: CTV

Kết quả bước đầu, 32.414 thửa đất đã được đồng bộ lên VNLIS. Trong đó, 6.416 thửa đất được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, tạo tiền đề cho việc tích hợp GCNQSDĐ trên VNeID.

Cấp “sổ đỏ” trên VNeID

Bà Nguyễn Thị Hà, ở thôn Quang Khê, xã An Nông là người đầu tiên được nhận GCNQSDĐ thông qua mã định danh trên ứng dụng VNeID.

Bà Hà cho biết, chỉ với một thao tác trên điện thoại, thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, không phải mất nhiều thời gian đi lại.

“Việc thực hiện cấp GCNQSDĐ trên ứng dụng VNeID mang lại nhiều thuận lợi. Tôi không phải mất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi. Thông tin về GCNQSDĐ được tích hợp trên ứng dụng giúp tôi dễ dàng tiếp cận, quản lý và sử dụng khi cần thiết. Chỉ trong buổi sáng, tôi đã nhận được giấy chứng nhận trên ứng dụng”, bà Hà chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hà người đầu tiên được nhận GCNQSDĐ thông qua mã định danh trên ứng dụng VNeID. Ảnh: CTV

Ông Hàn Việt Anh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Triệu Sơn, cho biết đến nay, xã An Nông đã đồng bộ 32.414 thửa đất trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Để có được những con số này, địa phương phải từng bước rà soát, chuẩn hóa, đối chiếu và cập nhật thông tin đất đai, với mục tiêu dữ liệu phải “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Khi thông tin đất đai được xác thực và liên thông, người dân sẽ thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Những giấy tờ đã có trên hệ thống có thể được khai thác, hạn chế việc phải cung cấp, xuất trình lại; thời gian đi lại, chờ đợi cũng được rút ngắn.

“Việc tích hợp dữ liệu GCNQSDĐ trên VNeID là một bước tiến trong quá trình số hóa hồ sơ đất đai. Người dân có thể tiếp cận thông tin ngay trên thiết bị điện tử của mình, qua đó giảm bớt giấy tờ, thời gian đi lại và góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính”, ông Việt Anh cho biết.

Để từ một địa bàn thí điểm mở rộng ra phạm vi rộng hơn, vẫn còn nhiều yêu cầu đặt ra như tiếp tục làm sạch dữ liệu, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn dữ liệu, quyền khai thác thông tin và hành lang pháp lý.

Vì vậy, Thanh Hóa đã kiến nghị Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, cơ chế kết nối; đề nghị Bộ Tư pháp đánh giá cơ sở pháp lý, từ đó lấy kết quả thí điểm làm căn cứ hoàn thiện mô hình trước khi xem xét nhân rộng.