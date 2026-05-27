Quyết định nêu quan điểm phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2028 là hoàn thành việc đồng bộ khung thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, ổn định cho việc phát triển, vận hành, khai thác và mở rộng VNeID.

Cùng thời điểm này, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành phát triển VNeID thành siêu ứng dụng; ưu tiên phát triển, hoàn thiện các ứng dụng lõi, ứng dụng cơ bản.

Một mục tiêu khác là phấn đấu mở rộng đạt 50% tiện ích số thiết yếu trên VNeID phục vụ hiệu quả nhu cầu giao dịch số của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu.

Cùng với đó, 100% đối tượng được tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID; 100% giấy tờ công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử, cũng được tích hợp trên siêu ứng dụng này. Ngoài ra, 100% thuê bao di động đồng thời được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID.

Mục tiêu đến năm 2030, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 100% phát triển hệ sinh thái số trên VneID; 100% công dân có tài khoản VNeID mức độ 2, được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID khi có nhu cầu.

Lãnh đạo Chính phủ đồng thời yêu cầu hoàn thiện các dịch vụ tin cậy, tích hợp với VNeID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân, doanh nghiệp.

Mục tiêu trong giai đoạn này là 70% tiện ích, dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng; 70% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNeID; 70% người dùng thường xuyên truy cập, sử dụng dịch vụ, tiện ích trong hệ sinh thái VNeID.

Đến năm 2045, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích số trên VNeID; 100% tiện ích, dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

100% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNeID.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, đề án đưa ra hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có việc đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về định danh và xác thực điện tử, giao dịch điện tử và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến việc khai thác, sử dụng VNeID.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể VNeID đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ Công an cần phối hợp rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng an ninh, an toàn đối với VNeID và các hệ thống liên quan; hoàn thiện mô hình, nguyên tắc, kiến trúc bảo đảm an ninh, an toàn tổng thể.

Thủ tướng yêu cầu bổ sung, nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống giám sát an ninh mạng, giám sát truy cập, giám sát hành vi, giám sát giao dịch và các cơ chế cảnh báo sớm đối với hệ thống VNeID và các thành phần liên quan.

Các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thiện mô hình quản trị, điều hành, vận hành kỹ thuật và khai thác hệ thống VNeID từ trung ương đến địa phương theo hướng rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ đầu mối, rõ cơ chế phối hợp.

Thủ tướng chỉ đạo bổ sung đầy đủ nhân lực chuyên trách và kiêm nhiệm có trình độ, năng lực phù hợp để triển khai, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống VNeID tại các đơn vị, địa phương.