Chính phủ ban hành Nghị định số 367/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo nghị định, tại các thành phố trực thuộc trung ương thì UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định thành lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh là tổ chức hành chính trực thuộc UBND thành phố (trung tâm phục vụ hành chính công một cấp) và quyết định số lượng chi nhánh trực thuộc trung tâm phục vụ hành chính công một cấp để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi địa phương.

Trường hợp không lựa chọn mô hình này, UBND thành phố quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo quy định.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại một phường ở TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Tương tự, với cấp xã, UBND cấp xã trình HĐND cấp xã quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã là tổ chức hành chính thuộc UBND cấp xã, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nghị định nêu rõ, không tổ chức trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã thuộc UBND cấp xã tại các địa phương lựa chọn mô hình trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, gồm 1 giám đốc tương đương phó chánh văn phòng UBND cấp tỉnh hoặc do phó chánh văn phòng UBND cấp tỉnh kiêm nhiệm; không quá 3 phó giám đốc tương đương trưởng phòng thuộc văn phòng UBND cấp tỉnh.

UBND cấp tỉnh quy định việc thành lập phòng thuộc trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bảo đảm phù hợp với tiêu chí thành lập phòng thuộc chi cục thuộc sở theo quy định của pháp luật.

Với trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh, lãnh đạo trung tâm gồm 1 giám đốc tương đương giám đốc sở; các phó giám đốc tương đương phó giám đốc sở do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm.

Số lượng phó giám đốc thực hiện theo quy định của Chính phủ về số lượng cấp phó cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp.

Lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm giám đốc tương đương trưởng phòng; phó giám đốc tương đương phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã. Số lượng phó giám đốc thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Về cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định 118/2025 quy định 3 cách thức gồm: Trực tiếp tại bộ phận một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngoài các cách thức trên, Nghị định số 367/2025 bổ sung quy định cho phép tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Hướng tới tất cả sự kiện hộ tịch đều được đăng ký, quản lý trên môi trường điện tử

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tổng quát là tất cả sự kiện hộ tịch đều được đăng ký, quản lý trên môi trường điện tử.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là bảo đảm các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam; người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; người nước ngoài, người gốc Việt Nam được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật. Chương trình còn nhằm mục tiêu chất lượng và tỷ lệ đăng ký hộ tịch được nâng cao, tập trung vào tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử đúng hạn, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của nhóm đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa...

Mọi người dân được thiết lập hồ sơ hộ tịch điện tử cá nhân, được cấp giấy tờ hộ tịch hợp lệ (bản điện tử, bản giấy) đặc biệt là giấy khai sinh có đầy đủ, thống nhất nội dung, phù hợp với thông lệ quốc tế...

Số liệu đăng ký hộ tịch được thống kê, tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời, có các chỉ tiêu thống kê cơ bản theo thông lệ quốc tế và được công bố công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Số liệu hộ tịch được thống kê kịp thời, đầy đủ; thống kê nguyên nhân tử vong được cải thiện về chất lượng.

Về đăng ký khai sinh, chương trình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em (tiêu chí đúng hạn theo quy định pháp luật hộ tịch của Việt Nam) đạt 98,5%. Tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra sống trong vòng 1 năm kể từ ngày sinh (tiêu chí thống kê theo thông lệ quốc tế) đạt 99%.

Tạo lập bản điện tử giấy khai sinh cho toàn bộ công dân Việt Nam đã đăng ký khai sinh từ ngày 1/1/2016 trở về trước và còn sống tại thời điểm tạo lập (tạo lập hồi tố giai đoạn 2); bảo đảm 100% công dân Việt Nam (còn sống) có giấy khai sinh hợp lệ.

Về đăng ký khai tử, chương trình nêu đến năm 2030 phấn đấu tỷ lệ đăng ký khai tử đúng hạn (tiêu chí thống kê theo quy định pháp luật hộ tịch của Việt Nam) đạt 90%. Tỷ lệ đăng ký khai tử trong vòng 1 năm kể từ ngày chết (tiêu chí thống kê theo thông lệ quốc tế) đạt 95%. Tỷ lệ đăng ký khai tử đúng hạn cho các trường hợp chết tại cơ sở y tế và được cấp Giấy báo tử, đạt 100%.