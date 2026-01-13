XEM CLIP:

Năm 2005, dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa (cũ) được đầu tư theo hình thức BOT, có chiều dài hơn 10km, tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng. Dự án được phép thu phí hoàn vốn tại Trạm Tào Xuyên từ ngày 1/1/2009.

Đến năm 2012, nhà đầu tư được chấp thuận di dời Trạm thu phí Tào Xuyên về Km 286+397 Quốc lộ 1A. Vị trí đặt Trạm thu phí Bỉm Sơn cách tuyến Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa (cũ) gần 30km.

Ngày 10/8/2017, trạm thu phí này chính thức dừng hoạt động. Kể từ đó, khu vực trạm thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của VietNamNet, ngày 13/1, lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực để tháo dỡ các hạng mục tại trạm thu phí Bỉm Sơn.

Các công nhân cho biết, công tác tháo dỡ được triển khai khoảng 5 ngày qua. Sau khi hoàn tất, các trụ bê tông cao hơn 1m nằm giữa lòng đường sẽ được di dời, mặt đường được thảm nhựa lại nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Một số hình ảnh tháo dỡ Trạm thu phí Bỉm Sơn:

Trạm thu phí Bỉm Sơn đã được tháo dỡ sau 9 năm dừng hoạt động. Ảnh: Lê Dương

Các hạng mục của trạm thu phí đã được tháo dỡ, vận chuyển đi nơi khác. Ảnh: Lê Dương

Đơn vị thi công sử dụng máy cẩu cỡ lớn để di dời một số hạng mục. Ảnh: Lê Dương

Công nhân đang tháo dỡ công trình. Ảnh: Lê Dương

Mái che của trạm thu phí được làm bằng sắt nặng hàng trăm tấn. Ảnh: Lê Dương

Các trụ bê tông sẽ được di dời trả, lại mặt bằng trên Quốc lộ 1A. Ảnh: Lê Dương