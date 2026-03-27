Chủ tịch nước và Bộ trưởng Quốc phòng quyết định cử Trung tá Nguyễn Ngọc Linh và Trung tá Trần Thái Sơn tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng trao quyết định cho 2 sĩ quan. Ảnh: Minh Nhật

Trung tá Nguyễn Ngọc Linh đảm nhiệm vị trí Sĩ quan tác chiến quân sự hỗn hợp tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Đây là vị trí mới mà Liên Hợp Quốc lần đầu tiên mời Việt Nam tham gia, thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao năng lực của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Trung tá Nguyễn Ngọc Linh từng là giảng viên Bộ môn Địa hình quân sự, Khoa Quân sự chung, Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Trung tá Trần Thái Sơn đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Cố vấn và Điều phối huấn luyện tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi.

Trung tá Trần Thái Sơn từng là Trưởng ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4. Trung tá Sơn đã có kinh nghiệm thực tiễn tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) nhiệm kỳ 2023-2024.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Nhật

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, 2 sĩ quan được tuyển chọn kỹ lưỡng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, được đào tạo qua nhiều môi trường quốc tế, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc và EU.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Trung tá Nguyễn Ngọc Linh và Trung tá Trần Thái Sơn; biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng lực lượng để sẵn sàng triển khai lực lượng đi thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, thông qua việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng tầm.

Việc Liên Hợp Quốc và EU tiếp tục mời Việt Nam cử sĩ quan vào các vị trí quan trọng tại phái bộ đã khẳng định sự đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Minh Nhật

Thứ trưởng yêu cầu 2 sĩ quan chuẩn bị tốt về sức khỏe, tư tưởng và làm tốt công tác hậu phương gia đình; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, bắt tay ngay vào công việc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ngay sau khi triển khai đến phái bộ; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xa Tổ quốc; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn.

Các sĩ quan cần tích cực học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp quốc tế, tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn, qua đó lan tỏa được những phẩm chất tốt đẹp của QĐND Việt Nam, của Bộ đội Cụ Hồ, cũng như hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam để người dân, chính quyền nước sở tại, đồng nghiệp và bạn bè quốc tế tin yêu, trân trọng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng rằng, với sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh và Trung tá Trần Thái Sơn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao.