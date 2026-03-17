Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết, trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, là trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội và đất nước.

Từ năm 2020 đến nay, Học viện đã đào tạo cho Quân đội và đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc nhiều lĩnh vực với hơn 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 3.000 kỹ sư quân sự và dân sự, đang tiếp tục đào tạo hơn 6.000 học viên, sinh viên.

Học viện luôn dẫn đầu toàn quân và nằm trong tốp đầu các trường đại học trong cả nước về thành tích tham gia các kỳ thi Olympic sinh viên, thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và quốc tế, trong đó có nhiều thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc tế về công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, lập trình viên...

Mục tiêu đến năm 2030, Học viện Kỹ thuật quân sự trở thành trường đại học nghiên cứu nằm trong nhóm đầu về khoa học kỹ thuật và công nghệ của đất nước, có những lĩnh vực tương đương với các trường đại học lớn trong khu vực và quốc tế, nằm trong top 700 các trường đại học tiên tiến, hàng đầu trên thế giới. Đến năm 2045, Học viện Kỹ thuật quân sự nằm trong top 500 các trường đại học tiên tiến, hàng đầu trên thế giới.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên về công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh về sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ quân sự.

Tổng Bí thư yêu cầu Học viện cần phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, trọng tâm là tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12.

Học viện cần quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "2 kiên định" (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị), "2 đẩy mạnh" (đẩy mạnh xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng), "2 ngăn ngừa" (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân), phương châm "5 vững" (chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững).

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Học viện cần tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học thuộc các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, hiện đại. Bên cạnh đó là tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, đơn vị, đối tác trong và ngoài nước.

Học viện cần đầu tư nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm theo kịp xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự thế giới; tham mưu, đề xuất đầu tư quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, chính quy, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số.

Theo Tổng Bí thư, Học viện cần phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu có thế mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực then chốt; xây dựng Học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia.

Tổng Bí thư lưu ý về việc đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đặc thù cho Học viện Kỹ thuật quân sự trong công tác đào tạo và khoa học công nghệ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại nước ngoài về các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ.

Tổng Bí thư đề nghị quan tâm, chỉ đạo xây dựng Học viện trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới.