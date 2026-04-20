Hôm nay (20/4), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1995, ở Bắc Ninh) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 5/2024, thông qua mạng xã hội Telegram, Thế Anh quen đối tượng có tài khoản tên “USDR” (chưa xác định được nhân thân).

Thế Anh trao đổi với USDR và thỏa thuận việc USDR sẽ xâm nhập trái phép, chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo (hack tài khoản) của người khác, sau đó giả danh chủ tài khoản nhắn tin, gọi điện cho người thân, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do Thế Anh mở. Tiền chiếm đoạt được cả hai sẽ cùng ăn chia.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thế Anh mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của những người bị hại.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Sau đó bị cáo dùng tiền này để mua tiền điện tử (USDT) ở các sàn giao dịch trên mạng Internet rồi chuyển vào ví điện tử mà USDR cung cấp. Theo thỏa thuận, Thế Anh được hưởng khoảng 1% tổng số tiền chiếm đoạt được.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, trong các ngày 24 và 25/7/2024, Nguyễn Thế Anh cùng USDR đã thực hiện 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng của 8 người bị hại.

Một trong số những người bị hack tài khoản Facebook là ông Phạm Ngọc T. (hiện đang làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức). Tài liệu điều tra cho thấy, sau khi hack được tài khoản Facebook của ông T., ngày 25/7/2024, USDR dùng tài khoản này gọi, nhắn tin đến Facebook của em trai ông T. nhờ chuyển 255 triệu đồng vào tài khoản của Thế Anh.

Tưởng anh trai nhắn tin, cùng ngày, em trai ông T. đã chuyển số tiền trên vào tài khoản trên của Thế Anh. Nhận được tiền, Thế Anh mua USDT rồi chuyển vào ví điện tử của USDR. Vụ này, Thế Anh được giữ lại hơn 2,1 triệu đồng.

Sau khi phát hiện bị lừa, em trai ông T. đã đến cơ quan công an trình báo. Người bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường 255 triệu đồng.

Một nạn nhân khác là ông Võ Ngọc Th. (hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ). Cáo trạng xác định, USDR đã sử dụng tài khoản Facebook của ông Th. để nhắn tin gian dối với cháu họ ông để vay tiền.

Tin tưởng người nhắn tin là ông Th., ngày 24/7/2024, cháu họ ông Th. đã chuyển 350 triệu đồng đến tài khoản của Thế Anh và tài khoản mang tên Công ty TNHH HHSon do Thế Anh sử dụng.

Nhận được tiền, Thế Anh mua USDT rồi chuyển vào ví điện tử của USDR. Bị cáo giữ lại 700 nghìn đồng.

Một nạn nhân khác là chị Hoàng Thùy C. (SN 1996, đang du học tại Hàn Quốc). Ngày 24/7/2024, thấy tài khoản của con gái nhắn tin nhờ chuyển 100 triệu đồng cho bạn của con để mổ tim gấp, bố của chị C. đã không nghi ngờ mà chuyển tiền cho kẻ xấu.

Lần này, Thế Anh cũng giữ lại 700 nghìn đồng. Sau khi phát hiện mình bị lừa, bố của chị C. đã đến cơ quan công an trình báo.

Về đối tượng sử dụng tài khoản Telegram USDR và các đối tượng bán đồng USTD cho Nguyễn Thế Anh, do bị cáo không biết tên, tuổi, địa chỉ của những người này nên cơ quan điều tra không có căn cứ để làm rõ.