Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm tổ trưởng tổ công tác.

Tổ phó tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương (tổ phó thường trực) và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long.

Thành viên tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; Phó giám đốc Học viện Chiến lược khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Minh Tân; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Thế Đức; Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, Đại tá Mai Xuân Thảo; Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế Phan Lê Thu Hằng; Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp Lê Thị Hoà; Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Đại tá Bùi Yên Tĩnh; Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính và quản lý doanh nghiệp, Bộ Công Thương Mai Thu Hiền.

Thư ký tổ công tác gồm: Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn; Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Tài chính Nguyễn Đức Cảnh.

Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và thể chế hành chính.

Nhiệm vụ của tổ là rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030 sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai pháp luật về quy hoạch; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về thể chế hành chính sau sáp nhập.

Tổ công tác cũng tham mưu, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng; tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung vượt thuộc thẩm quyền của Thủ tướng...

Tổ công tác có quyền hạn yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phối hợp trong quá trình triển khai nhiệm vụ của tổ công tác; giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập (nếu cần).

Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân các thành viên; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được Tổ trưởng phân công.

Tổ công tác báo cáo Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập trước ngày 30/4.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của tổ công tác.