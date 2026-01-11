Người mẫu Fujino Aoi. Ảnh: IGNV

Theo trang Sponichi Annex, mẹ người mẫu Fujino Aoi báo tin con gái qua đời hôm 5/1 tại quê nhà Kanazawa sau thời gian dài điều trị u khoang cạnh họng - một loại bệnh ung thư hiếm gặp, hưởng dương 27 tuổi.

Cô được gia đình tổ chức đám tang riêng tư theo truyền thống Nhật Bản nên đến nay mới phát đi thông tin.

Tháng 4/2023, Fujino Aoi lần đầu công khai việc mình mắc bệnh, phải tạm dừng mọi hoạt động để tập trung điều trị. Năm 2024, cô nỗ lực trở lại với công việc trong thời gian ngắn nhưng sức khỏe không ổn định.

Chỉ vài ngày trước khi mất - 31/12/2025, Fujino đăng thư tay lên trang cá nhân, tuyên bố chính thức giải nghệ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ.

Trong thư, cô nói tình trạng sức khỏe đang chuyển biến xấu, không thể tiếp tục hoạt động.

Fujino Aoi sinh năm 1998 tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, là ngôi sao sáng giá trong làng mẫu ảnh.

9X bắt đầu sự nghiệp vào tháng 4/2020. Trong thời điểm bùng dịch Covid-19, cô vẫn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật.

Tên tuổi Fujino thăng hạng nhanh chóng. Cô liên tục xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí lớn như Weekly Playboy, Young Animal và Weekly Young Magazine. Các sản phẩm cá nhân của nữ người mẫu như DVD, sách ảnh... đều bán rất chạy.

Fujino được dư luận xứ hoa anh đào nhận xét là một trong những người mẫu áo tắm tiêu biểu và thành công nhất giai đoạn 2020 - 2023.

Đỉnh cao sự nghiệp, Fujino giành giải Grand Prix tại Lễ trao giải Gravure of the Year 2021; một số giải thưởng từ các tạp chí lớn và được công nhận bởi những tên tuổi lớn như họa sĩ Miura Jun, diễn viên Lily Franky...

Fujino Aoi luôn đầy năng lượng sinh thời