Ngày 21/3, Công an TP Hà Nội cho biết đang xử lý T.Đ.H. (20 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi sử dụng điện thoại di động quay lén trong khu vực nhà vệ sinh nữ.

Đối tượng T.Đ.H tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 16h35 ngày 18/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ việc gây rối tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện một thanh niên có hành vi sử dụng điện thoại di động quay lén trong khu vực nhà vệ sinh nữ. Đối tượng khai nhận là T.Đ.H.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Tây Hồ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.