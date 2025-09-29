Ngày 29/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Đắc Quảng (34 tuổi, quê Hải Phòng) 18 năm tù về các tội “Làm nhục người khác”, “Bắt, giữ người trái pháp luật” và "Cướp tài sản”; Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi, quê Trà Vinh) 15 năm tù và Nguyễn Văn Được (33 tuổi, ngụ TPHCM) 13 năm tù cùng về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và "Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 4-6/2022, chị Lê Thị Tr. nhiều lần vay tiền của Vinh và người đàn ông có biệt danh “Đại ca Bé" (chưa rõ lai lịch), tổng số tiền 700 triệu đồng với lãi suất 1%/ngày. Chị Lê Thị Th. là chị ruột của chị Tr. đứng ra bảo lãnh 2 khoản vay này.

Đến tháng 7/2022, do chị Tr. không có khả năng trả tiền lãi nên chị Th. đề nghị Vinh miễn phần tiền lãi và chị Th. sẽ trả cho Vinh mỗi tháng 100 triệu đồng tiền gốc, nhưng Vinh không đồng ý.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: YL

Tối 25/8/2022, chị Th. cùng chồng là anh Lê T.A. đi ăn sinh nhật tại quán T.T. tại phường Tân Sơn Nhì (TPHCM). Nhìn thấy vợ chồng chị Th., Quảng gọi điện báo cho Vinh. Đến 21h cùng ngày, Vinh cùng Lộc Hoàng Linh, Phan Phùng Minh Dương và Được đến quán T.T. đứng đợi.

Khi vợ chồng chị Th. lên xe ô tô đi về thì bị nhóm của Vinh chạy theo, bắt anh T.A. dừng xe rồi ép anh ngồi ra băng ghế sau để Quảng lái xe.

Trên xe, cả nhóm xông vào đánh đập vợ chồng chị Th., ép cả hai đưa điện thoại, cung cấp mật khẩu để chúng vào kiểm tra tài khoản ngân hàng còn tiền hay không. Tiếp đó, Vinh nói Quảng chạy lên huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (cũ) gần biên giới với Campuchia và dọa nếu chị Th. không trả tiền thì sẽ bị đưa qua Campuchia.

Khi đến địa phận thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (cũ), chị Th. xin Vinh đưa lại điện thoại để xoay tiền nhưng Vinh không đồng ý.

Sau đó, Quảng yêu cầu anh T.A. lên lái xe để chúng quay video lại làm bằng chứng anh và chị Th. tự nguyện đi theo chứ không phải bị ép buộc. Trong lúc di chuyển, Dương gửi định vị cho một đối tượng tên Tèo (chưa rõ lai lịch) chạy theo dẫn đường.

Khi tới huyện Bù Đốp, cả nhóm dừng lại cạnh một lán trong rừng cao su. Tại đây, Quảng lấy ra một chai nước mang tới trước mặt chị Th. đe dọa nếu không trả tiền sẽ tạt axit vào mặt. Quá sợ hãi, vợ chồng chị Th. quỳ xuống van xin.

Khoảng 5h sáng ngày 26/8/2022, do sợ bị phát hiện nên Quảng bịt mắt anh T.A. và chị Th. đưa đến một địa điểm khác trong rừng cao su. Tại đây, Quảng ra lệnh cho Dương, Được, Linh đưa anh T.A. xuống xe, còn chị Th. ở lại cùng với Quảng và Tèo. Lúc này, Quảng và Tèo ép chị Th. cởi quần áo rồi dùng điện thoại quay lại.

Tiếp đó, Quảng ép anh T.A. viết giấy nhận trả nợ thay chị Th. rồi tiếp tục đưa vợ chồng chị Th. lên Đà Lạt.

Liên tục bị khủng bố tinh thần, vợ chồng chị Th. gọi điện mượn bạn bè, người thân được 110 triệu đồng trả cho Vinh. Tuy nhiên, Vinh tiếp tục uy hiếp buộc chị Th. phải trả thêm. Khi chị Th. mượn thêm được 40 triệu đồng gửi cho Vinh, Quảng tiếp tục ép anh T.A. và chị Th. viết giấy vay nợ 600 triệu đồng.

Ngày 7/9/2022, Quảng bị bắt khẩn cấp. Sau đó, Vinh, Được lần lượt bị bắt giữ.

Do Lộc Hoàng Linh, Phan Phùng Minh Dương và Tèo bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tài sản, danh dự, uy tín của người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.