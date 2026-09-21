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Trước đó, khoảng 21h30 ngày 20/9, tài xế điều khiển ô tô Mercedes màu trắng lưu thông trên đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu. Khi tới đoạn đường trước nhà số 224, ô tô này tông vào xe máy do T. (27 tuổi) điều khiển chở H. (20 tuổi) lưu thông cùng chiều.

Camera ven đường ghi nhận diễn biến vụ tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip

Cú tông mạnh khiến hai chị em T. và H. bị hất văng, va đập vào ô tô đậu ven đường. Dù vậy, tài xế ô tô Mercedes vẫn điều khiển xe chạy khỏi hiện trường.

Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa hai chị em T. và H. đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra, trích xuất camera an ninh tại khu vực và các tuyến đường xung quanh để truy tìm tài xế, phương tiện gây tai nạn.

Đến trưa 21/9, lực lượng công an đã xác định được ô tô Mercedes gây tai nạn và đang mời tài xế lên làm việc.