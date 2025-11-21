Ngày 21/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Tuấn (SN 2006, ở Ninh Bình) mức án 11 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 5/2025, Tuấn nhắn tin qua ứng dụng Messenger làm quen với cháu N. (SN 2012, ở Hà Nội). Sau một thời gian trò chuyện qua lại, cả hai có quan hệ yêu đương.

Đến ngày 25/5, Tuấn nhắn tin rủ cháu N. đi chơi và N. nhận lời. Khoảng 0h50 cùng ngày, bị cáo điều khiển xe máy đến nhà cháu N. đón cháu đi chơi.

Do trời mưa, Tuấn rủ cháu N. thuê nhà nghỉ để trú mưa và bé gái đã đồng ý. Tuấn đưa bé đến một nhà nghỉ ở phường Hoàng Mai để thuê phòng.

Tại đây, bị cáo đã quan hệ tình dục với N. Khoảng 7h sáng cùng ngày, cháu N. thức giấc, gọi Tuấn dậy và bị cáo đã thêm một lần nữa thực hiện hành vi phạm tội với cô bé.

Sau đó, Tuấn trả phòng rồi đưa cháu N. về nhà một người bạn của N. chơi, còn bị cáo đi xe máy về nhà ở Ninh Bình.

Chiều hôm đó, mẹ cháu N. phát hiện cổ con gái có nhiều vết bầm tím nên đã gặng hỏi. Cháu N. kể lại sự việc cho mẹ nghe. Ngay sau đó, mẹ của N. đã đến Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội) trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 27/5, Tuấn bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình cháu N. không yêu cầu bồi thường và đề nghị cơ quan chức năng xử lý Vũ Văn Tuấn theo quy định của pháp luật.