Ngày 27/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, được phát hiện ngày 18/3 trên địa bàn tỉnh. Cơ quan điều tra đồng thời phát thông báo tìm các bị hại để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Bị can trong vụ án là Triệu Văn Nam (SN 1999, trú xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có việc làm ổn định và cần tiền chi tiêu cá nhân, từ đầu năm 2026 đến khoảng tháng 3/2026, Triệu Văn Nam nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Để thực hiện hành vi, Nam tạo lập các tài khoản mạng xã hội TikTok, Facebook và Zalo mang tên "Hồng Mê Muội", "Vườn Nhà Sam", sau đó thường xuyên livestream, quảng cáo và rao bán cây muội hồng.

Khi có khách đặt mua, Nam yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản VietinBank mang tên mình.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đặt cọc, Nam không giao hàng hoặc giao loại cây khác, không phải muội hồng như đã quảng cáo. Khi nhận hàng, khách vẫn phải thanh toán tiền cho Nam qua dịch vụ vận chuyển hàng.

Một số khách hàng phản hồi lại đã bị Nam chặn liên lạc qua Facebook, Zalo và số điện thoại nhằm chiếm đoạt số tiền đã thanh toán.

Để phục vụ công tác điều tra cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại trong vụ việc chủ động liên hệ để làm việc.