Tại Chỉ thị số 30 ngày 30/7 về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đánh giá việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, công tác tuyên truyền chưa theo kịp phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Thủ tướng Chính phủ cũng dự báo thời gian tới, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, có tính chất xuyên quốc gia, lợi dụng không gian mạng, quá trình chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến và sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong các nhiệm vụ chung của Chỉ thị, công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt và cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện phòng ngừa tội phạm cho nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến theo hướng thiết thực, phù hợp từng lĩnh vực, địa bàn, nhóm đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nhanh, diện rộng đến người dân.

Bộ GD&ĐT sẽ lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng số, kỹ năng dùng mạng Internet an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến vào các hoạt động giáo dục phù hợp.

Đáng chú ý, không chỉ yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, Chỉ thị còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành để triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) chủ trì nghiên cứu, xây dựng tài liệu giáo dục kỹ năng số, kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, lồng ghép vào các hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Bộ GD&ĐT cũng được chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội, nền tảng số để lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các đường dây lừa đảo, hoạt động đa cấp trái phép, mở tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích vi phạm pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là thủ đoạn lợi dụng hoạt động du lịch để lừa đảo đặt tour, đặt phòng, đặt vé trực tuyến giá rẻ; mạo danh để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao “ảo”... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn lừa đảo thường gặp cho du khách quốc tế.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm chủ trì xây dựng các chương trình, tài liệu tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng tiếng dân tộc thiểu số; huy động Trưởng bản, Già làng, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền.

Các phương thức lừa đảo cần tập trung tuyên truyền, cảnh báo gồm mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước, lợi dụng các chính sách hỗ trợ vay vốn, cấp đất, hỗ trợ an sinh xã hội, tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” qua biên giới, lừa đảo cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền điều khiển thiết bị, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, lôi kéo người dân đi mở tài khoản ngân hàng để bán cho các đối tượng hoạt động phạm tội.