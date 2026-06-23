Hình thức truyền thông trực quan, sinh động

Giảm nghèo thông tin là một nội dung quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, góp phần bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin thiết yếu, chính thống, kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống tinh thần. Khi nhiều hoạt động của người dân đã dịch chuyển lên môi trường số như hiện nay, thông tin về an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến đã trở thành một trong những thông tin thiết yếu.

Với mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức, trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đông đảo người dân trên địa bàn trong việc nhận diện, phòng tránh các hành vi lừa đảo trên mạng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”, ngày 22/6, Sở KH&CN và Công an thành phố Huế vừa phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng” năm 2026 trên nền tảng Hue-S.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng” trên nền tảng Hue-S.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Huế đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến như giả danh cơ quan nhà nước, giả mạo nhân viên ngân hàng, tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, đầu tư tài chính lợi nhuận cao, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội, lừa đảo qua các ứng dụng nhắn tin và các nền tảng số.

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Huế cũng khuyến nghị người dân trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ năng bảo mật để tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Huế, Phó Trưởng Ban thường trực cuộc thi “Tìm hiểu kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng” năm 2026, nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành môi trường thiết yếu phục vụ học tập, làm việc, giao dịch và kết nối xã hội.

Tuy nhiên, cùng với những tiện ích mang lại, các hành vi lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, dữ liệu và niềm tin của người dân. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện và tự bảo vệ trên môi trường số là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

“Trên cơ sở đó, Sở KH&CN phối hợp với Công an thành phố tổ chức cuộc thi nhằm tạo ra một hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, giúp người dân tiếp cận kiến thức an toàn thông tin một cách dễ hiểu, dễ nhớ và có khả năng áp dụng ngay vào thực tiễn”, bà Trần Thị Thùy Yên chia sẻ thêm.

Người dân được tiếp cận nhiều thông tin thiết yếu về an ninh mạng

Hướng dẫn tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng” năm 2026, đại diện Ban tổ chức cho hay, đây là cuộc thi dành cho tất cả người dân trên địa bàn thành phố Huế có tài khoản Hue-S hoặc VNeID, diễn ra từ ngày 22/6/2026 đến hết ngày 22/7/2026.

Đáng chú ý, tham gia cuộc thi này, người dân trên địa bàn thành phố Huế được tiếp cận với nhiều nội dung thông tin thiết yếu về an ninh mạng nói chung và lừa đảo trực tuyến nói riêng.

Cụ thể, người dân có cơ hội được tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; những quy định cơ bản về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia môi trường số; các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng; chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng môi trường số an toàn; vai trò, trách nhiệm của người dân trong phong trào “Bình dân học vụ số”.

Cuộc thi trực tuyến - đợt tuyên truyền, học tập và nâng cao nhận thức về an ninh mạng trong cộng đồng chính thức bắt đầu trên nền tảng Hue-S từ ngày 22/6.

Nội dung thi cũng tập trung giúp người tham gia biết cách nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng cùng những nguy cơ mất an toàn thông tin hiện nay như giả mạo cơ quan chức năng, lừa đảo qua mạng xã hội, email, cuộc gọi, đầu tư tài chính, việc làm online, chiếm đoạt tài khoản, ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo - AI, Deepfake để thực hiện hành vi lừa đảo.

Song song với việc được hướng dẫn dùng các công cụ, nền tảng hỗ trợ bảo mật và cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng, người dự thi còn được trang bị các kỹ năng giúp phòng tránh lừa đảo và bảo vệ an toàn trên không gian mạng, gồm kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu số; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn; kỹ năng xác thực thông tin trước giao dịch; kỹ năng xử lý tình huống khi bị lừa đảo trên không gian mạng.

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là việc ứng dụng các video tình huống mô phỏng những thủ đoạn lừa đảo phổ biến đang diễn ra trên không gian mạng hiện nay. Thí sinh sẽ xem video tình huống, sau đó trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tương ứng và 1 câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng toàn bộ 10 câu hỏi.

“Hình thức thi kể trên giúp người tham gia không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được trải nghiệm, phân tích và xử lý các tình huống thực tế, từ đó nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ và kỹ năng ứng phó trước các hành vi lừa đảo trực tuyến”, đại diện Ban tổ chức cho hay.