Những năm 1950, khi các mỏ dầu lớn được phát hiện tại vùng lòng chảo sa mạc Qaidam (Sài Đạt Mộc) thuộc tỉnh Thanh Hải, hàng chục nghìn công nhân, kỹ sư cùng gia đình đã đổ về Lãnh Hồ làm việc. Họ cùng nhau biến vùng đất hoang vu giữa sa mạc Gobi thành một đô thị công nghiệp sầm uất với trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim và khu dân cư.

"Hiện tượng" du lịch

Theo People's Daily, trong thời kỳ cực thịnh, Lãnh Hồ được xem là một trong những biểu tượng của ngành dầu khí Trung Quốc. Thế nhưng sự thịnh vượng ấy không kéo dài mãi. Các mỏ dầu cạn dần, hoạt động khai thác thu hẹp, người dân lần lượt rời đi. Những khu tập thể, nhà máy và công trình công cộng bị bỏ lại giữa gió cát.

Khu công nghiệp dầu khí Lãnh Hồ bị bỏ hoang. Ảnh: China News

Theo thời gian, chúng trở thành phế tích khổng lồ giữa sa mạc Gobi, tạo nên khung cảnh vừa hoang vắng vừa cuốn hút. Năm 2019, di tích công nghiệp dầu khí Lãnh Hồ được đưa vào danh sách Di sản Công nghiệp Quốc gia của Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình bảo tồn và tái sinh vùng đất này.

Điều bất ngờ là chính những tàn tích ấy lại trở thành sức hút mới. Nhiều nhiếp ảnh gia, nhà làm phim và du khách trẻ tìm đến để săn những khung hình mang phong cách hậu tận thế. Giữa nền trời xanh thẳm, những bức tường loang lổ, khung cửa sổ trống rỗng và các khẩu hiệu cũ còn sót lại như chứng nhân cho một thời kỳ công nghiệp từng rất sôi động.

Mỏ dầu Lãnh Hồ từng là 1 trong 4 mỏ dầu lớn của Trung Quốc. Ảnh: VCG/Theworldofchinese

Tuy nhiên, thứ đưa Lãnh Hồ trở thành hiện tượng du lịch lại nằm ở cảnh quan tự nhiên xung quanh. Khu vực này sở hữu địa mạo Yardang - dạng địa hình được tạo nên bởi quá trình gió bào mòn đất đá trong hàng triệu năm. Những dãy đồi đất, hẻm núi và khối đá kỳ dị trải dài tạo nên khung cảnh được nhiều người ví như bề mặt sao Hỏa.

Tận dụng lợi thế đó, Trung Quốc đã xây dựng Mars Camp (trại Sao Hỏa) tại vùng Yardang gần Lãnh Hồ. Global Times cho hay, khai trương từ năm 2019, đây được xem là khu trải nghiệm mô phỏng sao Hỏa đầu tiên của nước này. Du khách có thể nghỉ đêm trong các khoang ngủ hình tàu vũ trụ, mặc đồ phi hành gia, tham gia nhiệm vụ giả lập thám hiểm hành tinh đỏ, điều khiển xe tự hành và tìm hiểu khoa học không gian.

Du khách trải nghiệm cuộc sống du hành vũ trụ tại khu Mars Camp. Ảnh: Photo: Li Hao/GT.

Ngoài Mars Camp, hành trình khám phá Lãnh Hồ thường kết hợp với Hắc Độc Sơn (Heidu Mountain), một ngọn núi đen nổi bật giữa vùng đất sáng màu, bề mặt lồi lõm được ví như Mặt Trăng hay tuyến đường Mars No.1 Highway chạy xuyên sa mạc cùng các vùng Yardang rộng lớn trải dài đến tận chân trời.

Khi màn đêm buông xuống, Lãnh Hồ lại mang diện mạo hoàn toàn khác. Nhờ nằm trên vùng cao nguyên ở độ cao gần 3.000m, khí hậu khô ráo quanh năm, ít mây và gần như không có ô nhiễm ánh sáng, nơi đây được đánh giá là một trong những địa điểm quan sát thiên văn tốt nhất Trung Quốc. Hàng loạt kính thiên văn đã được xây dựng trên các ngọn núi quanh khu vực, biến thị trấn dầu mỏ cũ thành trung tâm nghiên cứu thiên văn học và du lịch ngắm sao.

Thị trấn dầu mỏ Lãnh Hồ trở thành trung tâm nghiên cứu thiên văn học và du lịch ngắm sao. Ảnh: China News

Đường đi tới Lãnh Hồ

Với du khách Việt Nam muốn khám phá nơi này, hành trình thuận tiện nhất là bay từ Hà Nội hoặc TPHCM tới Tây Ninh (thủ phủ tỉnh Thanh Hải) với giá vé khứ hồi dao động từ 8-18 triệu đồng tuỳ thời điểm, sau đó nối chuyến hoặc đi tàu cao tốc đến Golmud và tiếp tục di chuyển bằng ô tô đến Mang Nhai – Lãnh Hồ.

Nền tảng du lịch Trip thông tin, nhiều công ty du lịch Trung Quốc hiện khai thác các tour đường bộ khám phá vòng cung Thanh Hải - Cam Túc kéo dài 6-10 ngày. Các chương trình này thường kết hợp hồ Thanh Hải, Đôn Hoàng, sa mạc Gobi, Mars Camp, Hắc Độc Sơn và khu di tích dầu khí Lãnh Hồ. Giá tour phổ biến từ 18-43 triệu đồng/người (chưa gồm vé máy bay quốc tế).

Du khách tham quan núi Hắc Độc Sơn ở Lãnh Hồ. Ảnh China News

Do nằm giữa vùng sa mạc xa khu dân cư, dịch vụ ăn uống tại Lãnh Hồ không quá phong phú. Du khách chủ yếu thưởng thức các món đặc trưng Tây Bắc Trung Quốc như thịt cừu nướng, mì kéo tay Lan Châu, thịt bò hầm, lẩu cừu và các món ăn mang phong vị Thanh Hải. Nhiều người lựa chọn nghỉ đêm tại Mars Camp hoặc khách sạn ở Mang Nhai trước khi tiếp tục hành trình khám phá sa mạc.

Món mì bò Lan Châu nổi tiếng với sợi mì kéo tay. Ảnh China Daily

Có lẽ hiếm nơi nào kể câu chuyện về sự đổi thay rõ nét như Lãnh Hồ - một thị trấn dầu mỏ sầm uất trở thành vùng đất bị thời gian lãng quên rồi hồi sinh nhờ du lịch, thiên văn học và giấc mơ chinh phục vũ trụ.