Chiều 11/2 (theo giờ Việt Nam), Gunma Green Wings tái đấu Kurobe Aqua Fairies tại vòng 8 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Ở trận lượt đi, đội bóng của Thanh Thúy giành chiến thắng 3-0.

Tuy nhiên, ở trận gặp lại Kurobe Aqua Fairies, Trần Thị Thanh Thúy bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Chủ công sinh năm 1997 được cho là dính chấn thương ở đầu gối.

Thanh Thúy lần đầu vắng mặt ở Gunma Green Wings.

Với việc không có lực lượng mạnh nhất khi Thanh Thúy ngồi ngoài, Gunma Green Wings thua đáng tiếc 2-3 trước Kurobe Aqua Fairies. Với thất bại này, Gunma Green Wings tụt xuống vị trí thứ 9 BXH.

Hiện chưa rõ tình trạng chấn thương của "4T", tuy nhiên việc cô phải ngồi ngoài khiến các CĐV lo lắng. Ở vòng 7, Thanh Thúy có dấu hiệu bị đau nhưng cô vẫn thi đấu tới hết trận.

Tại giải VĐQG Nhật Bản, Thanh Thúy là một trong những chủ công ghi nhiều điểm nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trước khi dính chấn thương, tuyển thủ Việt Nam không nghỉ trận nào, góp công lớn giúp Gunma Green Wings đứng ở vị trí thứ 5 BXH sau 7 vòng đấu.

Nếu gặp chấn thương nặng, Thanh Thúy không chỉ vắng mặt nhiều trận ở giải Nhật Bản, mà cô cũng khó đạt phong độ tốt nhất khi về nước cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33.