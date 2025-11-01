Đối đầu với đội bóng chưa thua trận nào từ đầu mùa là Kurobe Aqua Fairies, tưởng chừng Gunma Green Wings gặp khó khăn. Tuy nhiên, Thanh Thúy và các đồng đội có một trận đấu cực hay.

Trong cả 3 set đấu, Gunma Green Wings thi đấu áp đảo đối thủ. Đội bóng của Thanh Thúy cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi khi các vị trí ngày càng ăn ý và gắn kết.

Thanh Thúy giúp Gunma Green Wings giành chiến thắng.

Bộ ba Thanh Thúy – Rozanski – Dimitrova liên tục ghi điểm, giúp Gunma Green Wings thắng 3-0 (25/18, 25/20, 25/22), chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Kurobe ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.

Với kết quả này, Thanh Thúy cùng các đồng đội có trong tay 4 chiến thắng, tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH, mở ra cơ hội lớn trong cuộc đua vào nhóm dẫn đầu.

Với cá nhân ngoại binh Dimitrova, tay đập này ghi 16 điểm, được BTC bầu chọn là MVP của trận đấu.

Gunma Green Wings tái đấu Kurobe Aqua Fairies vào lúc 12h05 ngày 2/11. Với phong độ rất cao, đội bóng của Thanh Thúy hướng tới chiến thắng thứ 5 ở mùa giải năm nay.